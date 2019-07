A Silverstone, in Gran Bretagna, a poco più di un’ora e mezzo dal centro di Londra domenica 14 luglio va in scena il decimo atto del campionato di Formula 1. Fino ad adesso abbiamo potuto assistere ad un dominio praticamente assoluto da parte del pilota della Mercedes Lewis Hamilton che nella classifica costruttori ha 31 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Bottas e ben 71 su Verstappen, che grazie alla vittoria del gran premio d’Austria è riuscito a superare di 3 punti Vettel.

Pubblicità

Pubblicità

Per quanto riguarda invece la classifica costruttori sembra che i giochi siano ormai fatti: la Mercedes dispone infatti di una differenza di ben 135 punti sulla Ferrari.

Nonostante però questo dominio da parte della scuderia tedesca, nell'ultimo gran premio abbiamo potuto assistere ad un’ottima gara da parte sia del ferrarista Leclerc, arrivato secondo, sia da Verstappen che, dopo una partenza non perfetta, è riuscito, come già scritto, a conquistare la vittoria. Speriamo quindi di vedere una gara avvincente e ricca di colpi di scena come quella vista al Red Bull Ring.

Pubblicità

Il programma del weekend e dove vederlo

Il fine settimana di F1 prevede i seguenti eventi:

Venerdì 12 luglio:

Prove libere 1: 11:00-12:30 (visibili su Sky)

Prove libere 2: 15:00-16:30 (visibili su Sky)

Sabato 13 luglio

Prove libere 3: 12:00-13:00 (visibili su Sky)

Qualifiche: 15:00-16:00 (visibili su Sky e TV8)

Domenica 14 luglio

Gara: 15:10-17:10 (visibile su Sky e TV8)

Su Sky gli eventi saranno visibili sui canali Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Arena (canale 204).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Formula 1 Ferrari

Precedenti e statistiche del tracciato

L’anno scorso quello di Gran Bretagna era stato forse il più bel gran premio della stagione e aveva visto come vincitore Vettel, il tedesco aveva distaccato di appena 2,264 secondi Hamilton e di 3,652 secondi l’allora ferrarista Räikkönen.

Il circuito di Silverstone venne inaugurato nel 1947, oltre alla F1 vi si disputano anche gare di moto GP e Superbike, è lungo 5,891 km e dispone di 18 curve. Il record del tracciato è di 1:30:621 stabilito da Hamilton su Mercedes nel GP del 2017

I bookmakers vedono come netto favorito Hamilton (quotato 1,85) e pongono più o meno allo stesso livello Vettel, Leclerc e Bottas (quota 5,50), seguiti da Verstappen (quota 10).

Classifica piloti

Dopo nove gare del Mondiale 2019, la classifica dei piloti è la seguente:

Lewis Hamilton 197 punti Valtteri Bottas 166 Max Verstappen 126 Sebastian Vettel 123 Charles Leclerc 105 Pierre Gasly 43 Carlos Sainz Jr. 30 Lando Norris 22 Kimi Raikkonen 21 Daniel Ricciardo 16 Nico Hulkenberg 16 Kevin Magnussen 14 Sergio Perez 13 Daniil Kvyat 10 Alexander Albon 7 Lance Stroll 6 Romain Grosjean 2 Antonio Giovinazzi 1

Classifica costruttori

Il Mondiale costruttori dopo 9 gran premi di questa stagione, recita invece così: