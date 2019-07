I tre più forti tennisti di quest'epoca in semifinale: non si poteva chiedere di meglio a questa edizione di Wimbledon, arrivata ormai ad un passo dall'appuntamento decisivo. Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer arrivano ancora una volta in fondo ad un torneo dello Slam, allontanando ancora una volta l'avanzare di una "Next Gen" che stenta a spodestare gli attuali padroni del Tennis.

Ad inserirsi nella lotta per la vittoria ai Championship anche Roberto Bautista Agut, al suo miglior risultato in uno Slam.

Il programma delle semifinali

Il 31enne spagnolo, attuale numero 22 del mondo, è senza dubbio la vera sorpresa del torneo maschile. Fin qui ha perso un solo set, nel match dei quarti di finale contro l'argentino Guido Pella. Sulla sua strada un ostacolo quasi insormontabile, quel Novak Djokovic che è saldamente al numero 1 del ranking e che è dato come favorito principale del torneo.

Il serbo ha però dovuto cedere negli ultimi due incontri disputati contro Bautista, nei primi mesi dell'anno.

Djokovic ha infatti perso a Doha e a Miami, ma da allora sono passati oltre tre mesi e lo stato di forma del campione in carica è ben diverso. Sarà la loro undicesima sfida (7-3 per Djokovic nei precedenti) ad aprire il programma delle semifinali di venerdì 12 luglio.

A seguire, il match che ogni appassionato vorrebbe sempre vedere, ovvero l'eterna sfida tra Roger Federer e Rafa Nadal. I due incrociano le loro strade per la quarantesima volta in carriera.

Al momento lo spagnolo è avanti per 24 vittorie a 15, ma sull'erba è Federer ad avere la meglio con 2 vittorie ad una. Tutti e tre i match disputati su erba dai due si sono verificati a Wimbledon, in corrispondenza di altrettante finali. Lo svizzero ha vinto nel 2006 e nel 2007, cedendo invece nella finalissima del 2008. Da quel giorno non si sono mai incontrati nello Slam londinese, motivo per cui il match di domani assume una grande importanza agli occhi dei fan di tutto il mondo.

Difficile fare previsioni, con un Nadal in gran forma ed un Federer più a suo agio a Londra (8 vittorie a Wimbledon). In ogni caso sarà un grande spettacolo.

In campo femminile si sono invece già disputate le semifinali. A contendersi il torneo nella finalissima saranno la romena Simona Halep, vittoriosa in due set su Elena Svitolina, e Serena Williams, vincitrice ai danni di Barbora Strycova.

Dove vedere i match

Le semifinali maschili di Wimbledon 2019 si disputeranno domani venerdì 12 luglio.

Alle ore 14:00 il via a Djokovic-Bautista Agut, a seguire la super sfida Federer-Nadal. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Wimbledon, rispettivamente sul canale 201 e 251 di Sky. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming tramite l'app SkyGO.