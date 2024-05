'Quando giochi per la maggior parte dell'anno sul cemento e le superfici sono dure per il tuo corpo, ti infortuni, quanto spingi il tuo corpo al limite, ti infortuni', queste le parole di Rafa Nadal durante la conferenza stampa di vigilia degli Internazionali d'Italia di Roma, a proposito del forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Rafa Nadal, comunque, ha sottolineato come non ci si possa lamentare dei numerosi infortuni a cui vanno incontro sempre più giocatori (e soprattutto quelli al top della classifica) in quanto 'alla fine i tennisti vogliono fare soldi così come i tornei'.

Nadal sugli infortuni di Sinner e Alcaraz: 'Gli infortuni fanno parte dello sport'

Rafa Nadal, purtroppo, sa bene cosa significhi restare per molto tempo lontano dai campi di gioco: ora è scivolato al numero 305 della classifica mondiale ed è arrivato alla soglia del ritiro definitivo dal tennis. Ci teneva, però, a quest'ultima apparizione a Roma, uno che sa bene cosa significhi vincere al Foro Italico visto che ha trionfato ben dieci volte in carriera. Nadal, a proposito di infortuni, ha sottolineato come Roma sarà il suo terzo torneo consecutivo e tutto ciò non accadeva da tempo: per questo motivo, non può che sentirsi felice.

È chiaro che il pubblico romano sia rimasto deluso dalle rinunce di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz, due tra i giocatori più attesi al Masters 1000 di Roma.

Nadal ha parlato di coincidenza il fatto che due tra i migliori tennisti al mondo sia infortunati contemporaneamente. Secondo il campione 37enne, il fatto è che il Tennis di oggi, diventato sempre più veloce, ti spinge al limite delle tue possibilità ed è evidente come ogni giocatore rischia di infortunarsi, specialmente perché si gioca tanto.

Non ci si può lamentare di questo, questo il pensiero di Nadal: bisogna accettare quello che sta succedendo. 'Comprendo che per voi il fatto che Sinner non giochi qui a Roma rappresenti una terribile notizia, specialmente per come sta giocando quest'anno', ha sottolineato il campione spagnolo che, comunque, ha spiegato che Sinner e Alcaraz sono giovani e avranno molte altre occasioni per giocare al Foro Italico.

Nel frattempo, Rafa Nadal ha espresso il suo desiderio di poterli incontrare al Roland Garros.L'augurio del grande campione spagnolo è quello di poter rivedere Sinner il più presto possibile in campo e, naturalmente anche il suo connazionale Carlos Alcaraz.

Sinner si curerà al J Medical

Jannik Sinner, intanto, ha scelto il J Medical, il centro medico di proprietà della Juventus, per il proprio percorso di riabilitazione dal problema all'anca destra. Il tennista altoatesino arriverà nei prossimi giorni. Avrà a propria disposizione una struttura all'avanguardia all'interno della quale potranno garantirgli le migliori cure in vista di un possibile ritorno in campo al Roland Garros. Sinner è stato chiaro: 'Se non torno al 100 per cento' [VIDEO], continuo a rimanere fermo. Il 22enne di Sesto Pusteria non vuole rischiare danni peggiori che possano mettere in pericolo la sua carriera.