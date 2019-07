Dopo undici anni a Wimbledon torna la sfida più attesa: Federer e Nadal si scontreranno per la quarantesima volta della loro carriera. Le due leggende sembrano riuscire a sfidare il tempo e per i bookmaker è favorito Nadal, anche se è molto difficile pronosticare un risultato.

Nadal - Federer: una sfida tra due campioni

La sfida di oggi, 12 luglio, alle 16 segna uno dei più grandi eventi sportivi della storia.

Si scontreranno i due più titolati di sempre: 18 slam per Nadal e 20 per Federer. Con l'incontro di oggi, lo spagnolo punta a portarsi a -1 e lo svizzero ad un distacco in avanti che possa decretare la sua superiorità.

I campi di Wimbledon, quest'anno saranno ancora più lenti degli anni scorsi a causa del caldo anomalo che ha imperversato in questa annata. A Londra, non c'è stato bisogno di coprire i campi con i teloni per ripararli dalla pioggia: un evento molto raro.

Nella capitale londinese l'acqua non è un problema, vista la massima organizzazione in caso di necessità.

I campi secchi fanno rimbalzare le palline, più pesanti rispetto al passato, in maniera decisamente maggiore. Questo fa sì che gli erbivori si sentano depotenziati, mentre i terraioli ottengono dei risultati molto rilevanti, come il quarto di Finale tra Bautista e Pella, in cui il primo ha ottenuto la qualificazione in semifinale contro ogni pronostico.

La corsa ai biglietti

Al Centre Court è tutto esaurito, ma impazza ancora la corsa all'ultimo biglietto sui siti specializzati: non si trova a meno di 7.200 sterline, più di 8.000 euro e il prezzo lievita di ora in ora. Molti appassionati (e ricchi) sono disposti a pagare oro per assistere a questa gara, perché potrebbe essere l'ultima che si disputa tra i due grandi campioni.

Nei giorni scorsi sono circolate delle voci che dicono che Federer potrebbe annunciare il ritiro se dovesse vincere il suo nono titolo a Wimbledon, ma non c'è niente di ufficiale.

Il quarantesimo atto della sfida più attesa è previsto per oggi, alle 16 del 12 luglio e potrà essere seguito su Sky Sport. Sul campo londinese, Roger Federer e Rafa Nadal non si sfidano da undici anni. L'ultima gara, nel 2008, ha visto vincitore in cinque set Nadal. Le finali precedenti sono state vinte da Federer, nel 2006 in quattro set e nel 2007 in 5 set.

Tra i due sportivi c'è una rivalità storica che si contraddistingue attraverso un rispetto reciproco sincero.

Diversi nello stile e nel fisico, ma uniti nella classe e nel talento: due fuoriclasse. La partita di quest'anno dovrebbe essere più equilibrata, il terreno sarà più favorevole per Federer e meno adatto a Nadal, ma non c'è niente di certo e pronosticabile tranne il fatto che sarà sicuramente uno spettacolo indimenticabile.