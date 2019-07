Un vero e proprio appuntamento con la storia attende oggi, lunedì 8 luglio, Matteo Berrettini. Il 23enne tennista italiano sfiderà infatti il campionissimo Roger Federer nel match degli ottavi di finale di Wimbledon 2019. Una sfida difficile per il nostro portacolori, reduce da un periodo di grande forma che lo ha portato a realizzare il suo sogno di sfidare il suo idolo sul palcoscenico più importante del mondo.

Dal 1998 mai un italiano nei quarti a Londra

La sfida che attende Berrettini, numero 18 ATP, non riguarda solo lui ma l'intero movimento italiano.

Una vittoria contro il "Re" Roger Federer, oltre ad essere una vera e propria impresa, consentirebbe di rivedere un tennista italiano tra i primi 8 a Wimbledon ad oltre due decenni di distanza dall'ultima volta. Era il 1998 quando Davide Sanguinetti si issò fino ai quarti dello Slam londinese, dove venne poi battuto da Richard Krajicek.

La sfida che attende Berrettini si presenta difficilissima, seppure l'italiano sia fin qui stato ottimo nella stagione su erba.

Dopo aver vinto l'ATP 250 di Stoccarda, Berrettini ha poi raggiunto la semifinale ad Halle, perdendo da Goffin. In quell'occasione il tennista italiano ha visto sfumare il sogno di confrontarsi in finale con Federer, poi vincitore del torneo.

Qui a Wimbledon Berrettini è invece riuscito a guadagnarsi la sfida con il suo idolo dopo un difficilissimo match contro Diego Schwartzman, concluso al quinto set. Contro Federer, otto volte vincitore a Wimbledon, potrebbero non bastare il cuore e la tenacia dimostrati nel match con l'argentino, ma Berrettini può comunque cercare il colpaccio nel match fin qui più importante della sua carriera.

Tutti in campo: oggi il 'Big Monday'

Come da tradizione a Wimbledon, dopo il riposo domenicale si ritorna in campo il lunedì con il "Big Monday", giorno in cui si disputano di consueto tutti gli ottavi di finale del tabellone, sia maschile che femminile.

Questi gli appuntamenti di oggi:

Singolare maschile - Querrey vs Sandgren; Goffin vs Verdasco; Sousa vs Nadal; Bautista Agut vs Paire; Nishikori vs Kukushin; Pella vs Raonic; Djokovic vs Humbert; Berrettini vs Federer.

Singolare femminile - Barty vs Riske; Strycova vs Mertens; Svitolina vs Martic; Zhang vs Yastremska; Muchova vs Pliskova; Williams S vs Suarez Navarro; Halep vs Gouff; Konta vs Kvitova:

La trasmissione tv di Wimbledon 2019 è affidata a Sky, che trasmetterà tutti i match in diretta sui canali Sky Sport UNO (201 o 251) e sui canali Sky Sport da 252 a 256 del satellite. Il match Berrettini vs Federer andrà in scena alle ore 17:30 in diretta su Sky Sport UNO ed anche in diretta streaming su SkyGO.