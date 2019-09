Tornano in questo fine settimana i protagonisti del campionato mondiale di Formula 1 2019. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre il circuito cittadino di Marina Bay ospiterà infatti il Gran Premio di Singapore, quindicesima gara stagionale.

Ferrari a due facce: Leclerc scatenato, Vettel in crisi

Le ultime due gare, disputate a Spa e Monza, hanno consacrato definitivamente il talento di Charles Leclerc.

Il giovane talento in forza alla Ferrari ha infatti conseguito le prime due vittorie della sua giovane carriera, condite da altrettante pole position. Il monegasco ha dimostrato in pista di essere pronto a lottare per obiettivi prestigiosi, conducendo due gare autoritarie in cui non si è risparmiato nel 'corpo a corpo' con Lewis Hamilton. Una dimostrazione di maturità per il numero 16, pronto a prendersi sulle spalle la scuderia di Maranello.

Se una metà del box è, giustamente, al settimo cielo, non si può dire altrettanto dell'altro pilota in rosso. Sebastian Vettel ha chiuso con un opaco quarto posto il Gran Premio del Belgio, mentre l'ennesimo testacoda ha costretto il tedesco ad una gara nelle retrovie a Monza. Il quattro volte campione del mondo continua ad arrancare, aggiungendo errori su errori in sequenza. Dal disastro di Hockenheim 2018 Vettel ha imboccato una spirale negativa, una confusione generale che gli impedisce di essere competitivo al massimo. Tramontato anche quest'anno il sogno del quinto mondiale, il tedesco sta perdendo consensi anche all'interno del team in favore del giovane compagno.

F1 2019, la classifica: Hamilton saldamente in testa

Nonostante le ultime due gare abbiano sorriso alla Ferrari, la classifica generale strizza invece l'occhio a Lewis Hamilton e Mercedes. Il britannico, campione del mondo in carica, viaggia in testa con 284 punti (8 vittorie in stagione per lui). Al secondo posto il compagno Valtteri Bottas, staccato di ben 63 lunghezze.

Lotta accesa per il terzo posto con Max Verstappen e Charles Leclerc divisi da soli 3 punti (185 a 182 per l'olandese della Red Bull).

Quinto posto per Sebastian Vettel, fermo a quota 169.

Tra i costruttori invece la Mercedes domina con 505 punti, contro i 351 della Ferrari e i 266 della Red Bull.

Gli orari tv del weekend

Il Gran Premio di Singapore, 15a gara del mondiale di Formula 1 2019, sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207 di Sky. Sarà possibile vedere l'evento in diretta streaming su Sky Go.

Questa la programmazione:

Venerdì 20 settembre - Prove libere 1, ore 11.00; Prove libere 2, ore 15.00.

Sabato 21 settembre - Prove libere 3, ore 12:00; Qualifiche, ore 15.00.

Domenica 22 settembre - Gara, ore 14.10.

Qualifiche e gara saranno trasmesse anche in differita su Tv8, rispettivamente sabato 21 e domenica 22 alle ore 18.00.