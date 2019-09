Ritorna in campo oggi, martedì 17 settembre, la nazionale maschile di Pallavolo allenata da Gianlorenzo Blengini. Gli azzurri affronteranno la Bulgaria a Montpellier nel quarto turno della fase a gironi degli Europei di Volley 2019.

Azzurri a punteggio pieno, ma con la Bulgaria serve qualcosa in più

Al momento il percorso degli azzurri nella rassegna continentale è netto, con tre vittorie in altrettante gare.

Se i risultati sorridono ai nostri, sono però le prestazioni a destare qualche preoccupazione per il prosieguo del torneo. La nazionale, dopo il facile esordio contro il Portogallo (3-0), ha faticato non poco contro Grecia e Romania, lasciando un set ad entrambe le avversarie.

Le amnesie messe in evidenza contro avversarie di modesta caratura come quelle affrontate fino ad ora potrebbero costare care contro avversarie di livello come Bulgaria e Francia.

La qualificazione al prossimo turno non è in dubbio, ma un passo falso nei prossimi due match potrebbe costare ai nostri un ottavo di finale più complicato del previsto. Al momento la Francia guida il girone con 12 punti (una partita in più), Italia e Bulgaria seguono a quota 9 punti, con Romania, Grecia e Portogallo ancora ferme a zero.

Le probabili formazioni

In vista dell'importantissimo match contro la selezione bulgara mister Blengini dovrebbe confermare il suo sestetto base.

In regia spazio dunque a Simone Giannelli, preferito a Simone Nelli. Da opposto confermatissimo lo "Zar" Ivan Zaytsev, con Osmany Juantorena e Filippo Lanza in posizione di laterali (Antonov a rischio). Al centro la coppia formata da Matteo Piano e Simone Anzani, Massimo Colaci confermato nel ruolo di libero.

La Bulgaria allenata dal nostro connazionale Silvano Prandi si affida invece alla classe dell'opposto Tsvetan Sokolov.

Il giocatore in forza a Civitanova nella scorsa stagione, con cui ha vinto scudetto e Champions League, è l'uomo più pericoloso di questa nazionale. Da tenere d'occhio anche i laterali Todor Skrimov e Martin Atanasov, ottimi in fase d'attacco ed altrettanto in ricezione. Al centro Viktor Yosifov sarà affiancato molto probabilmente da Teodor Todorov, con Georgi Seganov nel ruolo di palleggiatore.

Dove vedere il match

Italia-Bulgaria, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Volley 2019, si disputerà a Montpellier a partire dalle 19:30 di oggi martedì 17 settembre.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport (canale 57 del digitale terrestre e canale 227 di Sky). Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su RaiPlay e su DAZN, che trasmetterà in diretta tutti i match del torneo.