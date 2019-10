A due settimane di distanza dalla Trento Boxing Night, torna l’appuntamento con la noble art targato Matchroom Boxing Italy e Opi Since 82. Venerdì 25 ottobre all’Allianz Cloud (ex Palalido) andrà infatti in scena la riunione imperniata sul match tra Daniele Scardina e il belga Ileas Achergui. Tra i match in programma anche l’europeo dei pesi leggeri tra Francesco Patera e Domenico Valentino.

Scardina in cerca di conferme contro un rivale ostico

Il 27enne Scardina si presenta sul ring milanese per difendere il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi conquistato proprio a Milano nel marzo scorso.

“King Toretto” può vantare fino ad ora un record immacolato che conta 17 vittorie in altrettanti incontri, di cui 14 per ko. Nato a Rozzano (Milano), Scardina ormai vive e si allena stabilmente a Miami, dove si allena alla 5th Street Gym con Dino Spencer. Nel corso della sua carriera ha combattuto negli Stati Uniti, Haiti e Santo Domingo, affrontando avversari adatti al suo percorso di crescita.

La sfida con Ileas Achergui rappresenta un ostacolo più duro rispetto ai suoi precedenti, come ovvio che sia per un pugile che aspira a conquistare un titolo mondiale.

Il 26enne belga arriva a questo confronto con un record di 13 vittorie (6 ko), 4 sconfitte (1 ko) ed un pari. Nel giugno 2019 si è laureato campione nazionale dei mediomassimi, titolo conquistato anche nei supermedi. Così come Scardina, Achergui può vantare una vittoria ai punti sul finlandese Kekalainen, avversario contro cui l’italiano ha conquistato il titolo attualmente in suo possesso.

Il programma: spicca l’europeo Patera vs Valentino, diretta su DAZN

Se la notorietà recente del personaggio Daniele Scardina, al centro del gossip per un presunto flirt con Diletta Leotta, attira all’ex Palalido un buon numero di tifosi, non mancano comunque ottimi motivi per seguire l’evento.

Su tutti il match valevole per l’europeo dei pesi leggeri tra Francesco Patera e Domenico Valentino. Patera, 26enne belga di origini italiane, difende il titolo per la terza volta e aspira ad una chance mondiale. Nel suo ultimo incontro, disputatosi proprio all’Allianz Cloud, ha incantato il pubblico demolendo Paul Hyland Jr in sei round. Per il 35enne Domenico Valentino, campione mondiale 2009 tra i dilettanti ma solo 8 match (tutti vinti, 1 ko) tra i pro, una sfida davvero ardua.

Saranno tre i match titolati, con Maxim Prodan che sfida Tony Dixon per l’internazionale IBF dei welter. Sul ring anche alcuni giovani promesse italiane come il supermedio Ivan Zucco e il superwelter Nicholas Esposito. La riunione sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN a partire dalle 19:30 di venerdì 25 ottobre.