Il Coronavirus ferma anche la MotoGp. La Dorna ha deciso di cancellare la prima gara stagionale in Qatar per la massima categoria, mentre Moto 2 e Moto 3 saranno regolarmente in pista. Il motivo è legato alle restrizioni imposte dalle istituzioni locali, le quali prevedono, per chi si reca a Doha, un periodo di quarantena della durata di 14 giorni, troppo lungo per un Gran Premio previsto inizialmente per l'8 marzo.

L'Italia, in particolare, vanta un cospicuo numero di piloti che gareggiano nella classe regina e, di conseguenza, ricopre un ruolo chiave nell'economia del Motomondiale.

In queste ultime ore, è giunta notizia del rinvio del Gran Premio della Thailandia che si sarebbe dovuto disputare il 22 marzo e che a questo punto potrebbe essere recuperato al termine della stagione.

Di conseguenza, la prima competizione del 2020 dovrebbe essere quella degli Stati Uniti in programma per il 5 aprile.

Serie A: le 6 gare rinviate del 26° turno si potrebbero giocare nel prossimo weekend

Anche la Serie A è alle prese con la delicata situazione legata alla diffusione del Covid-19. Dopo le polemiche di questi giorni sul rinvio di 6 partite della 26ª giornata, si stanno battendo diverse strade per trovare una soluzione.

Al momento, tra le ipotesi più accreditate c'è quella che prevede la possibilità di far disputare gli incontri rimandati durante il prossimo weekend. Il big-match Juventus-Inter, invece, si giocherebbe lunedì 9 marzo. In tal caso, il 27° turno verrebbe spostato di una settimana, così come il resto del torneo.

Al momento non è prevista alcuna variazione per quanto riguarda le partite di Coppa Italia: Juve-Milan verrebbe confermata il 4 marzo con l'accesso all'Allianz Stadium precluso ai tifosi provenienti dalle zone a rischio.

La stessa misura verrebbe adottata anche per la sfida Napoli-Inter del 5 marzo. Ad ogni modo, si attendono conferme dal Consiglio di Lega atteso per mercoledì.

Porte chiuse fino all'8 marzo in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha emanato un nuovo decreto che riguarda anche la gestione degli eventi sportivi in programma fino all'8 marzo soprattutto nelle regioni maggiormente colpite dal coronavirus.

Queste restrizioni riguardano anche le province di Savona e Pesaro-Urbino.

Nessun evento sportivo si potrà tenere fino alla suddetta data, a meno che non si svolga a porte chiuse. Inoltre, è previsto il divieto di trasferta per i tifosi residenti nelle regioni e province indicate dal decreto.

Serie A nel caos dopo i rinvii della 26ª giornata

La decisione della Lega di Serie A di rinviare 6 match del 26° turno che in un primo momento si sarebbero dovuti giocare a porte chiuse, ha scatenato un nugolo di polemiche. Il Brescia ha inviato una lettera di diffida alla Lega, chiedendo che le partite rimandate vengano recuperate ben prima del 13 maggio.

Anche altri club del massimo campionato hanno manifestato il proprio malcontento, definendo inaccettabili le prese di posizione del governo del calcio che finora non ha fatto chiarezza. In particolare, si richiedono provvedimenti concreti e uguali per tutti, soprattutto se l'emergenza sanitaria non dovesse rientrare in tempi stretti.