Prosegue l'appuntamento con la MotoGp 2020 e questa settimana il Motomondiale farà tappa a Brno. Domenica 9 agosto, infatti, è in programma il gran premio della Repubblica Ceca, che potrà essere seguito in diretta televisiva e in streaming online. Gli spettatori appassionati di motori potranno vedere questa nuova gara sia sui canali a pagamenti di Sky, sia su Dazn ma anche in chiaro su Tv8. Questa settimana, però, la corsa della MotoGp sarà trasmessa in differita sul canale gratuito del digitale terrestre.

Programmazione MotoGp gara Brno 2020: orario diretta tv, streaming online e differita in chiaro

Nel dettaglio, infatti, la programmazione ufficiale della gara di Motogp di domenica 9 agosto in programma a Brno, prevede che il "semaforo verde" si accenderà alle ore 14 in punto: sarà possibile vedere la gara sia sul canale Sky dedicato interamente alla MotoGp, sia su Dazn.

Sarà possibile seguire la corsa di questa settimana anche in diretta streaming online: sia attraverso l'app Sky Gp, sia attraverso l'applicazione di Dazn, che permette a tutti i clienti di poter vedere la gara comodamente da tablet oppure da telefono cellulare, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Per coloro che non sono abbonati a Sky e Dazn, invece, resta la possibilità di vedere la gara di questa settimana della MotoGp in differita in chiaro sul canale free Tv8. In questo caso, però, la messa in onda della corsa è in programma a partire dalle ore 18:45.

In attesa di vedere in onda la nuova gara di MotoGp di questa domenica pomeriggio, oggi sabato 8 agosto sono in programma le qualifiche ufficiali.

Anche in questo caso l'appuntamento è fissato a partire dalle 14:10 circa con la diretta, che sarà trasmessa sempre sui canali Sky e su Dazn.

Marc Marquez non correrà il gran premio di MotoGp del 9 agosto

La gara di questa settimana dovrà fare a meno della presenza di Marc Marquez: dopo l'incidente avvenuto sulla pista di Jerez, il pilota ha annunciato che non prenderà parte all'evento di Brno, dopo essere stato costretto a sottoporsi ad una nuova operazione all'omero.

Marquez ha dovuto arrendersi alla sua volontà di tornare subito in pista per affrontare le nuove gare. E così domenica pomeriggio al suo posto, ci sarà Stefan Bradl, che rappresenterà il team Honda assieme ad Alex Marquez.

Quello con la MotoGp, peraltro, non sarà l'unico evento sportivo in programma in questo caldo weekend di agosto.

Domenica 9, infatti, si correrà anche la nuova gara di Formula 1, che questa settimana farà tappa a Silverstone. Anche in questo caso, tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote, potranno seguire la corsa sui canali a pagamento di Sky, a partire dalle ore 15:10 circa, quando è fissato il via ufficiale.