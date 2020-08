Daydreamer - Le ali del sogno ritornerà in onda da lunedì 17 agosto, con una nuova settimana in compagnia dei protagonisti della serie televisiva turca. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che Sanem Aydin rischierà di essere travolta da un'auto. Can Divit, invece, dovrà far fronte a un possibile fallimento della sua agenzia di famiglia, la Fikri Harika. L' aspirante scrittrice cercherà di aiutare il fotografo rivolgendosi all'imprenditore Enzo Fabbri, il quale proverà in tutti i modi ad ostacolare l’amore tra i due innamorati.

Daydreamer, le anticipazioni 17-21 agosto: Can salva Sanem prima che venga investita

Nel dettaglio, gli spoiler riguardanti le nuove puntate di Daydreamer, in programmazione dal 17 al 21 agosto 2020 in prima visione assoluta, rivelano che Can inizierà a non avere più molta fiducia verso i confronti della giovane Aydin. Nel frattempo Aylin ed Emre continueranno a concretizzare il loro diabolico piano, tanto che il fotografo sarà obbligato a dare una brutta notizia a coloro che lavorano per lui. Nello specifico il maggiore dei Divit comunicherà a tutti gli impiegati della sua azienda che la Fikri Harika rischia di finire in bancarotta, per via della perdita di molteplici clienti. La vicenda andrà a peggiorare ulteriormente nel momento in cui il fotografo e suo fratello litigheranno in ufficio: in questa occasione Can manderà via la giovane Aydin dalla sede lavorativa.

Dispiaciuta per ciò che è accaduto con l'ex fidanzato, l'aspirante scrittrice chiederà a Enzo di aiutare l'agenzia pubblicitaria a risollevarsi dal crollo economico. Inoltre, le anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5 raccontano che Can riuscirà a salvare Sanem prima che venga travolta da un'auto.

Successivamente la giovane Aydin si recherà a casa di Divit poiché sarà gelosa di Deren. Infine, come se non bastasse, anche Fabbri metterà ancora di più in tensione la storia d'amore dei due innamorati.

Daydreamer va in pausa estiva: la serie si ferma dal 10 al 14 agosto

Le novità sul palinsesto di Mediaset svelano che dal 10 al 14 agosto alle 14:45 non verranno trasmessi gli appuntamenti pomeridiani con le puntate di Daydreamer.

Una pausa settimanale che tuttavia porterà il pubblico di Canale 5 a non perdere gli episodi più importanti della serie turca, che dovevano andare in onda proprio in questa settimana di Ferragosto, periodo in cui una gran parte di telespettatori italiani sarà già in vacanza. Quando ritorneranno in onda i nuovi episodi della soap con protagonisti Sanem e Can? Le anticipazioni ufficiali annunciano che i fan dovranno attendere il prossimo lunedì 17, quando la programmazione tornerà a essere quella di sempre, su canale 5 alle ore 14:45 circa.