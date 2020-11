Max Verstappen non ha certamente bei ricordi legati all'Italia. Nei tre GP italiani corsi quest'anno, Max ha avuto difficoltà e problemi e non è mai riuscito a salire sul podio. Domenica scorsa, nel Gran Premio dell'Emilia Romagna, tornato in calendario dopo 14 anni, l'olandese della Red bull è stato costretto al ritiro per colpa di un detrito sull'asfalto che ha bucato la gomma posteriore della sua monoposto. Tanta sfortuna per Max, che prima di abbandonare la gara stava portando a casa un'ottima gara con un secondo posto meritatissimo. Ma anche gli altri circuiti italiani non hanno portato bene a Max.

Anche a Monza e al Mugello, assoluta novità per la F1, Max è stato costretto a ritirarsi anzitempo per colpa di alcuni problemi al motore Honda, che alla fine di questo campionato lascerà la Formula 1. In più nel GP di Toscana, un contatto con Pierre Gasly, fresco vincitore una settimana prima del Gran Premio di Monza, ha messo entrambi i piloti fuori dai giochi. Il quarto ritiro di questa stagione è avvenuto a Zeltweg, in Austria, sempre a causa di alcuni problemi legati alla sua Red Bull.

Max Verstappen, quinto posto miglior piazzamento a Monza

Guardando a ritroso nella carriera di Max, iniziata nel 2015, i GP di Monza degli scorsi anni non hanno portato a degli ottimi piazzamenti. Quello migliore è stato un quinto posto nel 2018 dietro al vincitore, Lewis Hamilton, con Raikkonen secondo, poi Bottas e Vettel.

Poi nel 2016 solo un settimo posto, a riconfermare la posizione in griglia di partenza. Max ottenne la settima posizione con un sorpasso sulla Racing Point di Sergio Perez. Nel 2017, per via della sostituzione della Power Unit alla sua Red Bull, partì in diciassettesima posizione e riuscì a rimontare fino alla decima.

Stessa dinamica l'anno successivo nel 2018. Anche due anni fa è stato costretto a partire dalle retrovie, per aver sostituito oltre il limite consentito, la Power Unit. La rimonta fu furiosa e portò l'olandese a raggiungere l'ottava posizione a più di un secondo dal vincitore Leclerc, nel GP dei 90 anni della Scuderia Ferrari in Formula 1.

Quel giorno un marea rossa invase il circuito, riversatasi poi a ridosso del podio per festeggiare il giovane monegasco.

Max Verstappen: la prima vittoria nel GP di Spagna 2016

Max è un ragazzo talentuoso, molto aggressivo in gara, tenace e duro da battere. La sua prima gioia in Formula 1 arriva nel 2016 nel Gran Premio di Spagna. In quell'occasione i due della Mercedes, Hamilton e Rosberg, si buttarono fuori e Max, grazie ad una strategia vincente e ad un ottimo ritmo gara, tagliò il traguardò per primo.