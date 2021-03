Doha, Marsiglia e Santiago del Cile. Sono queste le tre sedi dei tornei Atp della prossima settimana dall'8 al 14 marzo. Inutile sottolineare che c'è grandissima attesa per il torneo nel Qatar a Doha dove in tabellone c'è Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, torna in campo in una competizione ufficiale a più di un anno dalla sua partecipazione dell'Australian Open 2020 a Melbourne. Italiani in campo al torneo sul veloce indoor a Marsiglia e in tabellone sulla terra battuta all'aperto di Santiago del Cile.

Atp Doha, Federer in campo in Qatar

Nel tabellone del torneo di Doha testa di serie numero 1 è l'austriaco Thiem.

Il campione dell'Us Open 2020 affronta al secondo turno, dopo il bye al primo, il vincente della sfida tra la sorpresa degli Australian Open Karatsev e la wild card Zayid Mubarak Shannan. Nel suo quarto c'è lo spagnolo Bautista Agut.

Secondo quarto con Rublev e Wawrinka a presidiare quella zona di tabellone. Presente anche Gasquet. Nella parte bassa del tabellone c'è un terzo quarto con Goffin e Shapovalov. Nel Qatar, in questa zona di tabellone, c'è anche l'azzurro Lorenzo Sonego che gioca con l'americano Fritz, per lui in caso di successo lo stesso Goffin o Krajinovic.

Federer è la testa di serie numero 2 e gioca al secondo turno contro il vincente della sfida tra Chardy e Evans. Nella sua zona di tabellone è possibile un quarto contro Coric o Millman.

Nelle qualificazioni domenica 7 marzo turno decisivo per entrare in tabellone per Fabbiano contro O'Connell.

A Marsiglia in campo Sinner e Travaglia

Uomini in campo sul sintetico indoor di Marsiglia. In campo due italiani. Jannik Sinner è testa di serie numero 5 e affronta al primo turno il francese Barrere. Sinner è nel primo quarto di tabellone guidato dal russo Daniil Medvedev finalista dell'Australian Open a Melbourne.

Medvedev ha un bye al primo turno e al secondo aspetta il vincente della sfida tra Hanfmann e Gerasimov.

Nel secondo quarto di tabellone al torneo francese c'è il russo Khachanov. Il suo avversario di secondo turno potrebbe essere l'azzurro Stefano Travaglia in campo all'esordio con l'americano Mackenzie.

Nella seconda metà del tabellone ci sono come teste di serie Davidovich, Humbert, Nishikori e Tsitsipas.

Nessun azzurro sarà nella parte bassa del tabellone. Il giocatore greco Tsitsipas aspetta al secondo turno il vincente della sfida tra Pouille e un qualificato.

A Santiago c'è Garin, in campo anche tre azzurri

Si gioca infine sulla terra battuta sudamericana all'aperto di Santiago del Cile. Testa di serie numero uno sarà il giocatore di casa Garin. In tabellone, che verrà sorteggiato nella serata (ora italiana) di sabato 6 marzo, vi saranno pure Cecchinato, Mager e Caruso.