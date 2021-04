Si torna ad accendere il dibattito sul tema del doping tecnologico nel mondo del ciclismo. Ormai da diversi anni si rincorrono le voci e i dubbi sull’utilizzo dei famigerati motorini che si sospetta possano essere nascosti nei telai e nelle ruote delle biciclette dei campioni. L’Uci ha effettuato una grande campagna di controlli per cercare di scovare delle potenziali frodi, ma senza trovare mai niente d'illecito, se non un motorino di vecchia generazione su una bici di una giovane ciclocrossista olandese. Di tanto in tanto, però, alcuni episodi che avvengono durante le corse, anche un solo movimento sospetto di una ruota, fanno riesplodere i dubbi e le polemiche, facendo gridare al doping tecnologico anche senza nessuna prova concreta, in bilico tra reali preoccupazioni e psicosi.

Roglič appiedato all’Amstel Gold Race

L’ultimo campione a rimanere invischiato nelle polemiche di un possibile ricorso al motorino nascosto nella bicicletta è Primož Roglič. Il campione sloveno della Jumbo-Visma è stato sfortunato protagonista dell’Amstel Gold Race di domenica 18 aprile. Roglič si era impegnato in un prezioso lavoro di gregariato in favore di Wout van Aert, per poi rimanere appiedato da un problema meccanico ai piedi dell’ultima scalata al Cauberg. Proprio in questa fase il vincitore della Vuelta España è finito sotto la lente d’ingrandimento. Roglič si è fermato a bordo strada con la bici in mano e la ruota posteriore sollevata in movimento insieme alle pedivelle. L’episodio è sfuggito ai più durante la diretta televisiva della corsa, ma è stato poi ripreso e rilanciato dai social, facendo finire sotto accusa Roglič.

Secondo alcuni quel movimento della ruota sarebbe stato sospetto e avrebbe indicato la presenza di un motorino.

Un’ipotesi molto semplice che spiegherebbe quanto accaduto è che il campione della Jumbo-Visma abbia lui stesso mosso le pedivelle con le mani per spostare la catena sul pignone più piccolo. Questa operazione, che i corridori fanno spesso prima dell’intervento del meccanico e non è ripresa nel video, può aver portato per inerzia a quel movimento che ha fatto gridare allo scandalo.

Ora Freccia e Liegi

Questa Amstel Gold Race “incriminata” è stata una delle ultime apparizioni di Primož Roglič in questa prima parte della stagione. Il campione sloveno correrà ancora la Freccia Vallone di mercoledì 21 aprile e la Liegi-Bastogne-Liegi, in cui è il campione in carica, di domenica 25 aprile. Poi il vincitore della Vuelta España si concederà un lungo periodo di lontananza dalle gare, circa due mesi, in cui si sposterà per diverse settimane a Tignes, sulle Alpi francesi, per un periodo di allenamenti in altura.

Roglič non correrà nessun’altra gara prima del Tour de France, passando direttamente dalla Liegi di domenica prossima al via della Grande Boucle, previsto a Brest il 26 giugno.