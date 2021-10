Saranno cinque giorni di intenso spettacolo ed emozioni quelli da vivere al velodromo di Roubaix, e davanti a tv e dispositivi smart, per seguire i Mondiali di ciclismo su pista. L’evento iridato scatta mercoledì 20 e si conclude domenica 24 ottobre. In palio ci sono ben 22 titoli, due in più rispetto alla rassegna dello scorso anno. Al programma è stata infatti aggiunta la gara dell’eliminazione, sia maschile che femminile, una prova che finora figurava solo come parte del programma dell’omnium e che ora invece avrà anche un titolo tutto suo. L’Italia arriva all’appuntamento di questi Mondiali di Ciclismo su pista con forti ambizioni in molte gare, soprattutto in quelle di inseguimento e delle prove endurance.

Mondiali di ciclismo, tanta Italia a Roubaix

Mai come quest’anno l’Italia arriva ai Mondiali di ciclismo su pista carica di speranze ed ambizioni. Gli azzurri hanno concrete possibilità di podio in molte gare. Nell’inseguimento maschile Ganna e compagni partono da favoriti sia nella gara individuale, dove anche Milan è uomo da medaglia, sia in quella a squadre, già conquistata a Tokyo 2020.

A caccia del podio ci sarà anche Elia Viviani, impegnato nell’omnium e, in coppia con Simone Consonni, nell’americana. Nel settore femminile, Elisa Balsamo può rifarsi della delusione olimpica nell’omnium, ma anche nell’inseguimento a squadre e nelle prove endurance come scratch ed eliminazione, con Fidanza e Paternoster, ci sono chance di podio.

Ecco gli azzurri convocati per i Mondiali di ciclismo su pista 2021

Uomini

Liam Bertazzo

Davide Boscaro

Simone Consonni

Filippo Ganna

Francesco Lamon

Jonathan Milan

Manlio Moro

Michele Scartezzini

Elia Viviani

Donne

Martina Alzini

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Chiara Consonni

Martina Fidanza

Letizia Paternoster

Mirian Vece

Silvia Zanardi

Il programma, diretta Rai e Eurosport

I Mondiali di ciclismo su pista si svolgono in cinque giorni di gara, dal 20 al 24 ottobre, in cui saranno assegnati 22 titoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ogni giornata è divisa tra una sessione pomeridiana e una serale, in cui si assegnano le medaglie. Nella giornata conclusiva, domenica 24 ottobre, gli orari saranno però anticipati con una prima parte mattutina e una seconda pomeridiana. L’evento iridato sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport e Eurosport, e in streaming da Rai Play, Eurosport Player e Discovery +.

Ecco il programma delle gare giorno per giorno.

Mercoledì 20 ottobre

Nel pomeriggio iniziano i tornei dell’inseguimento a squadre con il turno di qualificazione. In serata si assegnano i primi titoli: lo scratch femminile e lo sprint a squadre sia maschile che femminile.

Mondiali di ciclismo su pista - 20 ottobre pic.twitter.com/BgGtil7vG0 — Alessandro Cheti (@girociclismo) October 19, 2021

Giovedì 21 ottobre

Si conclude il torneo dell’inseguimento a squadre, sia per gli uomini che per le donne. Si assegna anche il titolo del keirin maschile e dell’eliminazione femminile, nuova gara aggiunta al programma in questa edizione.

Mondiali di ciclismo su pista - 21 ottobre pic.twitter.com/ZLPcV8HbhV — Alessandro Cheti (@girociclismo) October 19, 2021

Venerdì 22 ottobre

È la giornata dell’omnium femminile con Elisa Balsamo, ma anche dell’inseguimento maschile con Ganna e Milan.

Si corrono anche la corsa a punti e il km da fermo per gli uomini e la velocità per le donne.

Mondiali di ciclismo su pista - 22 ottobre pic.twitter.com/GwjLEVevpA — Alessandro Cheti (@girociclismo) October 19, 2021

Sabato 23 ottobre

L’omnium maschile con Elia Viviani è uno dei momenti più attesi della giornata, ma ci sono da seguire anche i 500 metri, l’inseguimento individuale e l’americana femminili.

Mondiali di ciclismo su pista - 23 ottobre pic.twitter.com/233vwjWM1w — Alessandro Cheti (@girociclismo) October 19, 2021

Domenica 24 ottobre

Mondiali di ciclismo su pista - 24 ottobre pic.twitter.com/fWJgFyzDN0 — Alessandro Cheti (@girociclismo) October 19, 2021

Gran finale con una sessione pomeridiana spettacolare che ha in programma la corsa a punti e il keirin per le donne, la velocità, l’eliminazione e l’americana per gli uomini.