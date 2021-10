Appena archiviata la stagione su strada, il mondo del Ciclismo professionistico è già pronto a vivere i più importanti appuntamenti delle specialità invernali, il ciclocross e la pista. Mentre nel ciclocross è scattata la Coppa del Mondo con una trasferta negli Stati Uniti, il velodromo Jean Stablinski di Roubaix si appresta ad ospitare i Mondiali su pista.

La rassegna iridata si svolge da mercoledì 20 a domenica 24 ottobre con un programma che è stato ampliato a 22 gare. Tra i principali protagonisti di questi Mondiali su pista ci sarà senz’altro Filippo Ganna, che, nonostante un piccolo infortunio patito nelle scorse settimane, è pronto per andare a caccia di una doppietta di titoli tra inseguimento a squadre e individuale.

Mondiali su pista, nuova sfida alla Danimarca

Filippo Ganna entrerà subito in azione ai Mondiali si ciclismo su pista di Roubaix. Nel primo giorno del programma iridato, mercoledì 20 ottobre, il campione azzurro scenderà in pista con i compagni del quartetto nel turno di qualificazione dell’inseguimento a squadre.

Il format di gara, un po’ articolato, è lo stesso già adottato alle Olimpiadi di Tokyo, vinte dagli azzurri. I quartetti si affrontano nel turno di qualificazione. Le squadre che segnano i quattro tempi migliori si confrontano poi nel primo turno e le vincenti di questi scontri diretti accedono alla finale per la medaglia d’oro e d’argento. Anche i quartetti classificati dal quinto all’ottavo posto in qualificazione passano al primo turno, ma restando in gioco solo per accedere alla finale per il bronzo.

L’Italia schiera lo stesso quartetto che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, e cioè Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon. La sfida si preannuncia anche stavolta con la Danimarca, già seconda a Tokyo e Campione del Mondo in carica. Contrariamente agli azzurri, i danesi hanno però stravolto la loro formazione rispetto ai Giochi, conservando solo Rasmus Pedersen e inserendo al suo fianco tre nuovi elementi.

Ecco il programma della gara di inseguimento a squadre dei Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix. La gara, come tutte le altre del programma iridato sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport e da Eurosport, e in streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery +.

Mercoledì 20 ottobre

Ore 14:21 – Qualificazione

Ore 20:48 – Primo Turno

Giovedì 21 ottobre

Ore 19:25 - Finali

Filippo Ganna per la cinquina nella gara individuale

Appena concluso il torneo a squadre, Filippo Ganna scenderà subito in pista per la sua seconda gara in questi Mondiali, l’inseguimento individuale.

Mentre nella gara a squadre il corridore piemontese è a caccia del primo titolo iridato, in questa prova è già il dominatore incontrastato. Ganna ha vinto l’inseguimento individuale nel 2016, nel 2018, nel 2019 e nel 2020 ed è il grande favorito per ottenere una quinta vittoria da leggenda. In questa gara l’Italia potrebbe portare sul podio anche Jonathan Milan, fresco di titolo europeo della specialità.

Il format di gara prevede due turni, racchiusi in una sola giornata, quella di venerdì 22 ottobre. Tutti gli atleti scendono in pista nel turno di qualificazione e chi segna i migliori due tempi accede alla finale per il titolo.

Ecco il programma dell’inseguimento individuale dei Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix. Anche questa gara sarà in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, ma anche in streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery +.

Venerdì 22 ottobre