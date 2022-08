La Vuelta Espana si è concessa una giornata interlocutoria, ma in cui non è mancato qualche colpo di scena, in questa undicesima tappa della corsa. La El Pozo Alimentacion - Cabo de Gata prometteva una delle ultime occasioni per i velocisti, che non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di giocarsi il successo. Kaden Groves, giovane sprinter australiano della BikeExchange, ne ha approfittato per concretizzare il buon lavoro dei compagni e venire a capo di una volata incerta e di difficile interpretazione. Groves ha reagito al tentativo di Degenkolbo di anticipare lo sprint ed è andato a vincere davanti a Danny Van Poppel.

Remco Evenepoel ha mantenuto senza problemi la sua maglia rossa, ma ha perso Julian Alaphilippe, costretto al ritiro a causa di un'ennesima caduta.

Le classement général à l'issue de cette étape, sans Sivakov et Simon Yates, écartés sur COVID. #LaVuelta22 pic.twitter.com/LpdnDYM7up — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 31, 2022

Addio Vuelta per il Campione del Mondo

L'undicesima tappa della Vuelta ha proposto uno dei percorsi più facili di queste tre settimane di corsa, 190 km in gran parte pianeggianti ma quasi sempre vicini alla costa e con l'incognita del vento. La corsa è stata molto tranquilla e lineare, una tappa di trasferimento in attesa delle montagne che attendono i corridori nei prossimi giorni.

Prima del via si sono registrati i ritiri di Simon Yates e Pavel Sivakov, quinto e nono in classifica generale, entrambi positivi al Covid-19.

Subito dopo il via si è formata al comando una fuga composta da corridori di squadre Professional: Jetse Bol (Burgos BH), Joan Bou (Euskaltel Euskadi) e Voitech Repa (Kern Pharma). La corsa si è assestata con i tre fuggitivi che hanno preso quattro minuti di vantaggio e il gruppo che ha tranquillamente gestito la situazione.

L'unica nota di cronaca prima dello sprint finale è stata purtroppo una caduta che ha costretto al ritiro il Campione del Mondo Julian Alaphiippe. Il francese è caduto in una curva a destra, in uno dei rari attraversamenti cittadini di questa tappa. Molto dolorante ad una spalla, l'iridato è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale per gli accertamenti.

⏪Una caída al frente del pelotón deja fuera de carrera al Campeón del Mundo 🇫🇷@alafpolak1 - @qst_alphavinyl.



🚴‍♂️ A crash at the front of the bunch means World Champion Julian Alaphilippe is out of the race.



¡Mucho ánimo! 🙏 Wishing him a quick recovery#LaVuelta22 pic.twitter.com/R3XF1GYETq — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2022

Vince Groves, Evenepoel sempre leader

Bol è stato l'ultimo dei fuggitivi ad essere raggiunto, poi il gruppo ha impennato la velocità negli ultimi chilometri per preparare lo sprint. Una lunga strada rettilinea e in riva al mare è stata lo scenario della volata, con il vento a giocare un ruolo molto importante. La BikeExchange è stata la squadra più presente nella testa del gruppo, per pilotare il giovane sprinter Kaden Groves.

Nelle ultime battute John Degenkolb ha cercato il colpo a sorpresa anticipando la volata, con Molano a ruota, ma il rimescolamento che è seguito alla mossa del tedesco ha finito per favorire lo stesso Groves.

⏪😎¡Velocidad, lucha...! 💨💨 Revive el ÚLTIMO KM de un nuevo sprint en #LaVuelta22 gracias a @CarrefourES.



⚡️Speed, the battle for position, pure action! Enjoy the last KM of a victorious sprint for @kaden_groves - @GreenEDGEteam, courtesy of Carrefour.#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/OXIRbE8n5V — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2022

L'australiano si è infatti riparato dal vento fino agli ultimi 150 metri, quando ha trovato spazio sulla destra della strada ed è andato a vincere davanti a Danny van Poppel.

Tim Merlier si è dovuto accontentare della terza posizione, davanti a Molano e Pedersen, che ha mantenuto la testa della classifica a punti.

La generale è cambiata solo per i ritiri di Yates e Sivakov. Evenepoel è ancora in testa con 2'41'' su Roglic e 3'03'' su Mas.