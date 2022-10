Con il calendario di corse ormai in chiusura e il mercato che ha già definito quasi tutti i colpi più importanti, nel Ciclismo professionistico è il momento di definire le partnership tecniche in vista della prossima stagione. Nel World Tour si preparano alcune novità interessanti, soprattutto relativamente ai gruppi. Gran parte delle squadre della massima serie hanno utilizzato negli ultimi anni i prodotti Shimano. Il colosso giapponese chiuderà, però, la collaborazione con una delle squadre di punta del World Tour, la Jumbo Visma di Roglic, Vingegaard e Van Aert.

La notizia ha colto un po' di sorpresa il mondo del ciclismo, visti i risvolti commerciali della partnership e i tanti anni di proficua collaborazione tra la Shimano e la squadra olandese.

Ciclismo, Shimano via dalla Jumbo dopo 26 anni

Shimano era al fianco del team fin dal 1996. Allora il nome era Rabobank e tra i corridori spiccavano campioni come Adrie Van der Poel, Rolf Sorensen, Robbie McEwen e Erik Breukink. La squadra è poi diventata Belkin, Lotto Jumbo e infine Jumbo Visma, cambiando sponsor, corridori, tecnici e biciclette, ma mai la partnership con Shimano per i gruppi e per altre componenti. L'azienda giapponese ha la sua sede europea proprio in Olanda, e anche per questo la collaborazione con la maggior squadra ciclistica del paese era ritenuta strategicamente molto importante.

La collaborazione si interromperà alla fine di questo 2022. La Jumbo Visma ha ricevuto una proposta economica molto vantaggiosa da SRAM, il produttore americano, finora presente nel ciclismo del World Tour come fornitore di Trek Segafredo e Movistar. Shimano non ha voluto rilanciare, per questione di principio, all'offerta di SRAM, che ha così avuto via libera per diventare il fornitore tecnico della Jumbo Visma.

Solo due squadre con Campagnolo

Shimano continuerà comunque a fornire gran parte delle squadre del World Tour, e aggiungerà un altro top team all'elenco. La UAE Emirates di Tadej Pogacar lascerà infatti la Campagnolo a fine stagione, rompendo un altro sodalizio di lunga data. La squadra mediorientale sarà equipaggiata dal 2023 con i gruppi Shimano, che continuerà così a fornire ben quindici squadre.

Nell'ultima stagione, otto di queste formazioni erano direttamente sponsorizzate dal produttore giapponese, mentre le altre sette compravano i gruppi e gli altri componenti ed accessori.

Nella prossima stagione la SRAM porterà a tre le sue squadre nel World Tour, aggiungendo la Jumbo Visma alla Movistar e alla Trek Segafredo, mentre i gruppi Campagnolo saranno montati solo sulle biciclette della Cofidis e della AG2R. Tutte le altre squadre avranno invece i gruppi Shimano.