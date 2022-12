Il 2022 non è stato certamente l’anno di Julian Alaphilippe. Il due volte Campione del Mondo di Ciclismo è stato bersagliato da una serie di incidenti e malanni, tra cadute e Covid, ed ha concluso la stagione con un bilancio molto magro. Il francese è andato a segno solo in due occasioni, in una tappa del Giro dei Paesi Baschi e una del Giro di Vallonia, senza mai lasciare il segno negli appuntamenti più importanti. Il suo Team Manager Patrick Lefevere, sempre molto aggressivo nei suoi giudizi, lo ha attaccato duramente per questa stagione difficile, chiedendo risultati in linea con il suo ingaggio.

Alaphilippe, cadute e Covid nel 2022

Julian Alaphilippe è uno dei leader storici della squadra di Lefevere, uno dei corridori che ha maggiormente segnato l’ultimo decennio del team belga. Questo però non è bastato a salvarlo dalle critiche del suo Team Manager, infastidito dagli scarsi risultati raggiunti in questo 2022. Alaphilippe ha avuto una stagione quanto mai tormentata e sfortunata, ma Lefevere non vuole che il suo campione si adagi sulle scuse della cattiva sorte e che reagisca alle avversità con la sua consueta determinazione.

Il due volte iridato è stato fermato da una caduta alla Strade Bianche, poi ha avuto un brutto incidente alla Liegi Bastogne Liegi, con fratture alle costole e uno pneumotorace.

E' rientrato in giugno, ma senza riuscire a strappare la convocazione per il Tour de France. Dopo un’altra sosta per il Covid e il ritiro alla Vuelta a causa di una nuova caduta, Alaphilippe ha chiuso la sua stagione senza riuscire a tornare protagonista nelle classiche di settembre ed ottobre.

Lefevere: ‘Non ha vinto molto negli ultimi anni’

Il francese ha ripreso ad allenarsi in vista del 2023, ma ancor prima di iniziare a correre, Patrick Lefevere gli ha subito lanciato un avvertimento. “Julian ha uno stipendio da campione, ma deve confermare di essere ancora un campione” ha dichiarato il manager fiammingo in un’intervista a La Derniere Heure, invitando Alaphilippe a scuotersi e a non dare la colpa alla sfortuna per gli scarsi risultati ottenuti.

“Non mi interessa che non sia più Campione del Mondo, non ha vinto molto negli ultimi anni. Si, ha avuto sfortuna, ma sono sempre le stesse persone che sono fortunate e sempre le stesse persone che sono sfortunate” ha dichiarato Lefevere.

Julian Alaphilippe è attualmente in ritiro con la Soudal Quickstep ad Alicante, in Spagna. La data del suo debutto non è stata fissata, ma il suo programma dovrebbe ricalcare quello delle grandi classiche, comprese quelle sul pavè come il Giro delle Fiandre e la Gand Wevelgem, il trittico delle Ardenne e il ritorno al Tour de France.