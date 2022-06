Il Tour de France dovrà fare a meno quest'anno di uno dei suoi corridori da copertina, Julian Alaphilippe. Il campione del mondo non è stato convocato dalla Quickstep Alpha Vinyl, che ha preferito preservarlo per il prosieguo della stagione. Alaphilippe era rimasto coinvolto in una brutta caduta alla Liegi Bastogne Liegi ed è rientrato in gruppo ieri nella prova in linea del Campionato francese. Il due volte iridato ha disputato una corsa convincente, aiutando Florian Senechal a vincere e finendo nel gruppo principale al tredicesimo posto.

'Sensazioni speciali al Tour de France'

Nonostante la buona impressione lasciata, la Quickstep ha deciso di non schierare il suo campione al Tour de France, giudicandolo non abbastanza in forma per affrontare una prova così impegnativa.

Lo squadrone belga conta di recuperare al meglio Julian Alaphilippe, per poi puntare forte all'ultima parte della stagione. Il Campione del Mondo è apparso piuttosto sorpreso e contrariato per la decisione della suo team, parlando come se la mancata convocazione sia stata una scelta presa esclusivamente dallo staff tecnico, senza tener conto della sua posizione. "Sono deluso di non essere al via del Tour de France quest'anno. Ho delle sensazioni speciali con questa corsa per via dei giorni in maglia gialla, delle vittorie di tappa, dei ricordi con i compagni di squadra.

E' molto fastidioso e triste non poter mostrare questa bellissima maglia iridata nel mio paese", ha commentato Alaphilippe.

Alaphilippe: 'Una grande seconda parte di stagione'

Nonostante la grande delusione, Alaphilippe ha comunque accettato senza ulteriori polemiche questa esclusione dal Tour de France, e conta di poter lasciare il segno nel prosieguo della stagione, magari proprio al Mondiale dove andrà a caccia di uno storico tris.

"Sapevo che per la squadra sarebbe stato difficile prendere questa decisione. Al tempo stesso la comprendo, voglio essere al Tour per competere ai massimi livelli. Auguro ogni successo ai miei compagni di squadra. Io sono motivato a disputare una grande seconda parte di stagione", ha promesso il campione del mondo.

Julian Alaphilippe ha partecipato al Tour de France per cinque volte, vincendo sei tappe e vestendo la maglia gialla in tutte e tre le ultime edizioni.

Il suo Tour da sogno fu quello del 2019, quando rimase al comando della classifica generale fino a tre tappe dalla fine, perdendo i simboli del primato a Tignes in favore di Egan Bernal, poi vincitore. Alaphilippe concluse quel Tour al quarto posto, dopo aver fatto sognare tutta la Francia, che ormai da quasi 40 anni aspetta di rivedere un transalpino vincere del Tour de France.