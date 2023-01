Tra le grandi novità della stagione 2023 di ciclismo appena iniziata, c’è certamente l’arrivo nella categoria Professional di una squadra svizzera che ha un proprietario prestigioso.

La formazione si chiama Tudor Pro Cycling Team e a guidarla è l’ex campione Fabian Cancellara. Il due volte campione olimpico ha acquisito la struttura che gestiva un piccolo team continental, la Swiss Cycling Academy, e attirando un importante sponsor come il marchio di orologi Tudor ha fatto il salto di categoria.

Cancellara: 'Il ciclismo mi ha dato tanto'

Il Tudor Pro Cycling Team inizierà questa nuova avventura come squadra Professional dal Gp La Marseillaise, corsa francese in programma domenica 29 gennaio.

Alla vigilia del debutto, Fabian Cancellara ha parlato con il giornale belga Het Nieuwsblad, per presentare il suo nuovo progetto, gli obiettivi a lungo termine e la mentalità che sta cercando di trasmettere a tutto il gruppo.

“Sono il proprietario della squadra, ma non quello che vuole essere sempre lì e dire l’ultima parola. Voglio essere il mentore della squadra, quello a cui tutti possono rivolgersi. Qui non si tratta di me, ma di noi” ha dichiarato l’ex campione, aggiungendo: “il Ciclismo mi ha dato tanto e spero di trovare il modo di restituire qualcosa”.

Cancellara ha spiegato che la squadra ha l’ambizione di crescere e puntare a risultati importanti, ma di dare grande importanza anche all’aspetto umano.

“Alla fine i corridori sono persone. Se per loro non dovesse funzionare come corridori professionisti, spero che li abbiamo preparati alla vita senza bici, per esempio trasmettendogli uno spirito combattivo”, ha detto Cancellara.

'Non contano solo i risultati'

L’ex campione ritiene che questo approccio possa aiutare i corridori a raggiungere delle prestazioni migliori.

“Non abbiamo i nomi più grandi, ma corridori che penso abbiano un potenziale che gli altri non hanno visto. Voglio creare per loro un clima in cui possono svilupparsi pienamente”, ha spiegato Fabian Cancellara, che comunque darà ai suoi corridori tutto il sostegno anche dal punto di vista tecnologico.

“Il ciclismo è cambiato molto negli ultimi anni.

Si tratta di numeri, l’approccio è molto più scientifico. Non vogliamo perdere quel treno. A fine stagione tutti dovrebbero poter dire di aver tirato fuori il massimo”, ha dichiarato il tre volte vincitore della Roubaix.

Cancellara ha raccontato di aver acquisito una nuova mentalità dopo la fine della sua carriera. “Quando ho smesso si è fermata anche la voglia di voler vincere tutto”, ha affermato l’ex campione, che però non nasconde di avere grandi ambizioni per il suo Team Tudor.

“Voglio scrivere la storia del ciclismo con questa squadra. In che modo si vedrà nei prossimi anni. Non contano solo i risultati, ma il modo in cui svilupperemo la struttura”, ha dichiarato Cancellara, che vede la sua squadra nel World Tour in futuro.

“Se dicessi che questo non è l'obiettivo mentirei", ha concluso l’ex campione.

La lista dei corridori

