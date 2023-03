La prima grande classica monumento della stagione 2023 del Ciclismo professionistico, la Milano-Sanremo di sabato 18 marzo, sta perdendo alcuni dei protagonisti più attesi. Il Team Ineos non potrà schierare Tom Pidcock, fresco vincitore della Strade Bianche.

Il giovane britannico sarebbe stato una mina vagante nel finale della Sanremo, viste le sue eccezionali doti di discesista da poter mettere a frutto nella picchiata dal Poggio al traguardo di Via Roma. Invece il campione olimpico di mountain bike ha dovuto dare forfait, non avendo recuperato pienamente dalla caduta in cui è rimasto coinvolto nella tappa di Tortoreto della Tirreno-Adriatico.

Milano-Sanremo, una delusione per Pidcock

Inizialmente, l'incidente della Tirreno non sembrava aver lasciato conseguenze per Pidcock. Il corridore britannico aveva ripreso subito la corsa e continuato anche nelle successive tappe di Sassotetto e Osimo per poi ritirarsi nell'ultima a San Benedetto del Tronto. Ora il corridore sembra soffrire di una leggera commozione cerebrale, e per questo è stato fermato dalla squadra e non potrà essere al via della Milano-Sanremo.

"Questa ovviamente è una delusione per Tom e per la squadra. Abbiamo visto a che livello era alla Strade Bianche e siamo sicuri che lo avrebbe mostrato anche alla Milano-Sanremo", ha dichiarato Rod Ellingworth, Team manager della Ineos.

"Tuttavia, la salute dei corridori viene prima di tutto. Tom seguirà i consigli dello staff medico in modo da essere pronto per le altre classiche di primavera", ha aggiunto il manager britannico.

Niente da fare per Matthews, a rischio Nizzolo

La Milano-Sanremo non vedrà al via uno dei suoi protagonisti più abituali, l'australiano Michael Matthews.

Il corridore della Jayco è risultato positivo al Covid, ha dei lievi sintomi e non potrà dunque correre la classica in cui è arrivato due volte sul podio. Durante la Parigi-Nizza della scorsa settimana, Matthews aveva già parlato della sua condizione non ottimale, forse dovuta anche ad un cambio nella sua programmazione di inizio stagione.

Il corridore australiano era solito iniziare abbastanza tardi, a inizio marzo, dopo un periodo di allenamenti in Europa, mentre stavolta è partito dalla sua Australia già in gennaio con il Tour Down Under.

Matthews si è ritirato nella settima tappa della Parigi-Nizza ed ha poi effettuato un test rapido che ha evidenziato la positività al Covid. "Non sarà al via dell Milano-Sanremo, è una grande delusione perchè era uno degli obiettivi stagionali, ma la salute è la priorità", ha comunicato il Team Jayco confermando il forfait del suo campione. Matthews ha partecipato dieci volte alla Milano-Sanremo, arrivando terzo nel 2015 e nel 2020.

Se le assenze di Pidcock e Matthews sono già sicure, un altro dei possibili protagonisti della Milano-Sanremo, Giacomo Nizzolo, è in forte dubbio.

Il corridore della Israel ha concluso la Tirreno-Adriatico arrivando sesto nell'ultima tappa, ma ha poi accusato un attacco influenzale e non è sicuro di poter recuperare per sabato 18, il giorno della Classicissima.