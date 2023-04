Jannik Sinner si appresta ad iniziare la 'stagione primaverile' sulla terra rossa, forte dei convincenti risultati ottenuti negli Stati Uniti, con la semifinale di Indian Wells, dove ha ceduto solamente di fronte ad un quasi perfetto Alcaraz, e la finale di Miami, dove, dopo aver battuto il murciano in semifinale, è stato costretto ad arrendersi a Medvedev. Il torneo di Montecarlo è ormai alle porte ma per Sinner ci sono già buone notizie per la Pasquetta: infatti, l'azzurro, lunedì prossimo, salirà al numero 8 delle classifiche mondiali e potrà così festeggiare il suo 'best ranking'.

Il motivo? Sinner potrà scavalcare Rune, visto che al danese scadranno i punti (80) ottenuti nel 2022 nel Challenger di Sanremo. Dunque, pur non giocando in questa settimana, Jannik Sinner si prenderà la soddisfazione di ottenere il suo miglior piazzamento in classifica della sua carriera.

Sinner, numero 8 al mondo al torneo di Montecarlo: è best ranking

A livello statistico, Jannik Sinner, nonostante la carriera ancora 'giovane', è già il quinto miglior giocatore italiano di sempre (se teniamo conto, però, dell'era Open, sarebbe il quarto). Al primo posto c'è il grande Nicola Pietrangeli, seguito da Adriano Panatta, Matteo Berrettini e Corrado Barazzutti. E proprio Adriano Panatta ha speso parole d'elogio nei confronti di Jannik Sinner.

In una recente intervista, l'ex campione degli Internazionali di Francia (era il lontano 13 giugno del 1976 quando il tennista romano riuscì a sconfiggere in 4 set Harold Solomon) ha affermato che l'Italia ha sicuramente trovato un nuovo campione. Sinner, secondo Panatta, avrà un grande futuro perchè si può definire come un giocatore completo.

Anche il capitano della nostra nazionale, Filippo Volandri, ritiene che l'Italia abbia trovato un grande campione. Secondo l'ex tennista livornese, Sinner è un giocatore che può vincere un torneo del grande Slam anche perché sta lavorando duramente per diventare il numero 1 del mondo. Occorre, naturalmente, tener presente che l'altoatesino è un classe 2001: 'Serve tempo per lavorare - ha sottolineato Filippo Volandri - ha tutte le possibilità di farcela.

Sinner può portare a casa Slam e Masters 1000 perché ha grandissime potenzialità'. Volandri, comunque, è convinto che anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, due giocatori che stanno attraversando un momento piuttosto complicato, torneranno a giocare ad altissimi livelli e potranno regalarsi soddisfazioni. Magari, già dal prossimo torneo di Montecarlo, Berrettini e Musetti (senza dimenticare Lorenzo Sonego che a Miami ha battuto un giocatore di assoluto livello come Tiafoe), riusciranno a riscattare un inizio di stagione piuttosto opaco. Intanto, cresce la curiosità, tra gli appassionati, di vedere Jannik Sinner all'opera sulla terra battuta a cominciare da Montecarlo, soprattutto per confermare le straordinarie prestazioni offerte sul cemento americano.