In questi giorni l’attenzione del mondo del tennis è focalizzata sugli Internazionali di Roma [VIDEO]. Nonostante ciò, un'altra notizia ha sconvolto gli appassionati: Emma Raducanu ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae su un letto di ospedale con gessi ad entrambi i polsi e alla caviglia sinistra. La giovane tennista britannica, classe 2022, vincitrice dell’edizione 2021 degli US Open, ha subito tre interventi chirurgici in due settimane, che la costringeranno a uno stop forzato a tempo indeterminato.

La tennista aveva già annunciato sui social la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i problemi e i dolori che l'hanno accompagnata negli ultimi mesi, ma la decisione di sottoporsi a ben tre operazioni chirurgiche in due settimane ha colto tutti di sorpresa.

Emma Raducanu in riabilitazione: starà lontana dai campi da gioco per un lungo periodo

La tennista britannica Emma Raducanu, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato un grande coraggio e determinazione pubblicando la foto della sua situazione attuale sui social, riuscendo a sorridere anche in una situazione così difficile. La sua positività e la sua forza d'animo sono un esempio per tutti, non solo per i tennisti, ma per tutte le persone che si trovano ad affrontare situazioni difficili.

Ora l'attenzione è rivolta alla sua riabilitazione. Emma Raducanu rimarrà lontana dai campi da gioco per un lungo periodo. Non si sa ancora se riuscirà a tornare in tempo per la fine della stagione, ma una cosa è certa: Emma Raducanu saprà affrontare questa nuova sfida con la stessa determinazione che l'ha sempre contraddistinta.

Stop forzato per Emma Raducanu: incertezza sulla restante parte della stagione

Nessun commento specifico è stato rilasciato sulla tipologia di operazione effettuata, ma un collega e grande gloria del tennis britannico, Tim Henman, ha rivelato di aver parlato a lungo con Emma delle sue condizioni fisiche, prima della decisione di operarsi.

Secondo le parole dell'ex tennista e ora allenatore, "i chirurghi avevano garantito che le operazioni non avrebbero peggiorato la situazione e avrebbero aiutato a gestire il dolore che stava limitando la quantità di pratica che la tennista poteva fare".

L'atleta britannica, di origini romene e cinesi, è ora impegnata nella riabilitazione e potrebbe non essere in grado di partecipare alla restante parte della stagione.

Per la Raducanu, la decisione di sottoporsi a tre operazioni in così poco tempo è stata, dunque, necessaria per cercare di risolvere definitivamente i suoi problemi di salute, così da ripartire al meglio, dopo aver trascorso un periodo molto difficile.