A quattro giorni dall'uscita di scena di Remco Evenepoel al Giro d'italia, non si fermano le polemiche e i commenti per i tempi e i modi del ritiro del campione del mondo. Nonostante la vittoria nella cronometro di Cesena di domenica scorsa e la riconquista della maglia rosa, il belga della Soudal - Quick-Step ha annunciato il ritiro poche ore dopo la conclusione della tappa per essere risultato positivo al Covid. Evenepoel lamentava dei lievi sintomi, un po' di raffreddore, e non ha atteso il giorno di riposo di lunedì per valutare l'evolversi della sua situazione di salute, ma si è subito ritirato ed è ripartito per il Belgio.

Ciclismo, la Gazzetta contro Remco Evenepoel

Al di là della priorità per la sua salute, in molti non hanno apprezzato i tempi e i modi di questo ritiro, un'uscita di scena frettolosa che è stata interpretata come una mancanza di rispetto nei confronti del Giro d'italia, degli appassionati e di tutto il mondo del ciclismo. La Gazzetta dello Sport è stata molto dura nei confronti di Evenepoel, sia con un pezzo firmato da Pier Bergonzi, che con interviste agli ex campioni Giuseppe Saronni e Francesco Moser.

Tutti gli interventi sono stati particolarmente critici, tratteggiando Evenepoel come un corridore in fuga dal Giro, preso dal timore di perdere dopo non aver costruito il vantaggio previsto prima delle montagne.

Questi attacchi hanno provocato la replica stizzita di Patrick Lefevere, team manager della Soudal - Quick-Step, che ha minacciato querele alla Gazzetta.

Dumoulin: 'Remco è il più deluso di tutti'

Parlando al programma Wielerclub Wattage della tv belga Sporza, l'ex campione Tom Dumoulin ha difeso Remco Evenepoel da tutte le accuse che gli sono piovute addosso: "Penso che questo gli entrerà in testa, ovviamente lo sentirà e non è una cosa divertente".

L'altro ospite fisso, Dirk De Wolf, ha raccontato che Evenepoel ha già letto le pesanti critiche della Gazzetta: "Ho sentito il padre di Remco e mi ha detto che ha letto tutto. Remco ha detto che avrebbe preferito rimanere al Giro, ma che se sta male, sta male. Amen e via".

"Penso che sia davvero brutto. Remco è il più deluso di tutti e ora sta subendo il disprezzo di un'intera nazione.

È una cosa ingiusta", ha aggiunto Tom Dumoulin.

Anche Tom Boonen, altra presenza fissa di Sporza, si è schierato apertamente dalla parte di Evenepoel ritenendo ingiustificati gli attacchi della Gazzetta dello Sport: "La stagione di Remco e dei suoi compagni era tutta incentrata sul Giro d'italia. Se fai delle accuse del genere devi anche portare delle prove concrete".