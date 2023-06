A pochi giorni dal via del Tour de France, previsto per sabato 1° luglio a Bilbao, il normale calendario del ciclismo si ferma per lasciare spazio ai vari campionati nazionali in giro per l'Europa, e non solo. In questa settimana che si conclude domenica 25 giugno, ogni paese propone le proprie rassegne nazionali, in cui si assegnano le prestigiose maglie contrassegnati dai colori delle rispettive bandiere. In Italia si corre in Trentino, a Comano Terme, con un programma che prevede le gare a cronometro e in linea, tra categorie giovanili ed elite.

La rassegna si sviluppa in quattro giorni, da giovedì 22 a domenica 25 giugno.

Primi due giorni dedicati alle cronometro

Il programma dei Campionati Italiani di Ciclismo ricorda a grandi linee quello dei Mondiali, con la prima parte riservata alle cronometro e quindi il finale con le attese prove in linea. Il via della rassegna di Comano Terme è previsto per giovedì 22, giornata ricchissima in cui sono in calendario ben sei gare a cronometro, tra cui quella degli uomini elite con Filippo Ganna grande favorito. Venerdì 23 si chiude questa prima parte dell'evento tricolore con la cronometro elite femminile.

Uomini e donne elite, così come i ragazzi under 23, si confronteranno sul medesimo percorso disegnato attorno a Sarche.

La distanza è di 25,7 chilometri, con un inizio che presenta subito uno strappo impegnativo e poi una salita più morbida fino a Luch. Da qui la strada scende fino al lago di Cavedine per poi diventare pianeggiante negli ultimi 7 chilometri.

Giovedì 22 giugno – Sarche

09:00 – Crono Donne e Uomini Juniores

11:00 – Crono Uomini U23

12:00 – Crono Uomini Elite

15:30 – Crono Donne e Uomini Allievi

Venerdì 23 giugno – Sarche

14:30 – Crono Donne Elite

Ciclismo, a Comano Terme si assegna il tricolore

Sabato 24 giugno, i Campionati Italiani di ciclismo propongono la corsa più attesa, quella in linea dei professionisti in cui Filippo Zana rimette in palio la maglia tricolore vinta un anno fa.

Il percorso si preannuncia abbastanza impegnativo, con un dislivello importante di circa 3700 metri, ma senza pendenze particolarmente severe. La prima parte prevede un circuito che dal via di Comano Terme raggiunge Tione di Trento e Villa Rendena. Questo anello va percorso per due volte per un totale di 80 chilometri. Tornati a Comano Terme, i corridori entrano nel circuito finale di 16 chilometri da percorrere per nove volte.

Questo secondo anello è caratterizzato dalla salita verso Cavrasto, un'ascesa di circa 5 chilometri con pendenza media sul 5%. La particolarità di questo percorso è che in cima alla salita non inizia subito la discesa, ma si affronta un tratto in falsopiano, prima della picchiata verso il traguardo di Comano Terme.

Il percorso della gara in linea dei Campionati italiani di ciclismo pic.twitter.com/oD5wv9W0q1 — Alessandro Cheti (@girociclismo) June 21, 2023

I Campionati Italiani di ciclismo si chiudono domenica 25 giugno con la corsa in linea delle donne elite. Il circuito finale è il medesimo affrontato il girono prima dagli uomini, mentre è differente la parte iniziale. Le donne pedalano su un tratto in linea che prevede la salita del passo del Ballino, per poi tornare a Comano Terme per girare per quattro volte nel circuito finale.

Per le gare a cronometro non è prevista la copertura tv in diretta. La crono maschile del 22 giugno sarà trasmessa con una sintesi il giorno dopo, venerdì 23, alle 16:55 su Rai Sport. Le gare in linea saranno invece in diretta, a partire dalle ore 15:45 di sabato 24 per gli uomini e dalle 15 di domenica 25 per la gara riservata alle donne.