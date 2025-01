Con due mesi di ritardo sulla tabella di marcia preparata originariamente, RCS Sport è pronta a scoprire i percorsi del Giro d'Italia e del Giro d'Italia Women 2025. La presentazione era stata inizialmente programmata per il 12 novembre, per poi essere spostata alla nuova data di lunedì 13 gennaio. L'evento si terrà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, con inizio alle ore 18. A condurre la presentazione saranno due volti noti dello sport in tv, Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti. L'evento non sarà trasmesso in diretta tv ma sarà visibile in streaming su Discovery.

Giro d'Italia, via dall'Albania

La presentazione dei percorsi del Giro d'Italia e del Giro d'Italia Women 2025 non sarà trasmessa in diretta tv, ma avrà una copertura capillare su numerosi siti e piattaforme di streaming. L'evento si potrà seguire lunedì 13 gennaio dalle ore 18 sui siti ufficiali del Giro d'Italia e del Giro Women e su tutti gli spazi social delle due corse. Inoltre la trasmissione sarà fruibile anche sui siti della Gazzetta dello Sport, del Corriere della Sera e sulla piattaforma Discovery Plus, dove gli abbonati al servizio potranno anche usufruire dell'opzione on demand.

Il Giro d'Italia maschile si correrà da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno. Le prime tre tappe sono già state presentate ufficialmente.

La corsa rosa scatterà dall'Albania, proponendo due tappe mosse spezzate da una cronometro individuale di 13.7 chilometri.

Quindi si tornerà in Italia, ripartendo probabilmente martedì 13 maggio dalla Puglia. Qui iniziano le anticipazioni su quello che sarà il percorso ufficiale del Giro d'Italia 2025. Al sud si dovrebbe fare tappa a Lecce, Matera e Napoli, per poi risalire verso l'Abruzzo, dove è in programma il primo arrivo in salita, a Marsia.

Si arriverà quindi a Castelraimondo per passare in Toscana con una due giorni molto interessante. La corsa propone prima una tappa sugli sterrati del senese, con arrivo in Piazza del Campo sulla falsariga della Strade Bianche, quindi una crono individuale da Lucca a Pisa. Da qui si attraverserà l'Appennino sul San Pellegrino in Alpe per arrivare in salita a Castelnovo ne Monti.

Nel finale il Colle delle Finestre e il Sestriere

Una fase più interlocutoria porterà a Viadana, Vicenza e allo sconfinamento di Nova Gorica, fino all'approccio alle salite alpine. Nella tappa di Asiago si scalerà il Monte Grappa, molto visitato nelle ultime edizioni del Giro d'Italia. Dopo il giorno di riposo si riprenderà con l'arrivo in salita di San Valentino di Brentonico, quindi si affronterà una tappa con le salite di Tonale e Mortirolo per arrivare a Bormio.

La corsa rosa darà un po' di respiro con una giornata più facile, a Cesano Maderno, per poi proporre le ultime due tappa di montagna in Valle d'Aosta e Piemonte. Prima si arriverà a Champoluc dopo un doppio passaggio sul Col de Joux, quindi sul Sestriere dopo la leggendaria scalata al Colle delle Finestre, a vent'anni dalla prima scalata. Infine, la conclusione è confermata a Roma.

Il Giro d'Italia Women è invece in calendario dal 6 al 13 luglio.