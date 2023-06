Negli ultimi anni, nel mondo del ciclismo è diventato sempre più centrale il ruolo dell'alimentazione. Come succede per i programmi di allenamento, per i materiali e tutti gli altri aspetti che possono incidere sulle prestazioni dei corridori, anche la nutrizione è ora curata in ogni dettaglio e gestita in modo sempre più professionale. Le squadre più importanti si avvalgono di esperti del settore, che elaborano il piano alimentare dei corridori con le indicazioni al grammo delle quantità necessarie di ogni cibo.

Colazione con frittelle di mela e ricotta

La Jumbo Visma è una delle squadre più all'avanguardia su questo aspetto. Il team di Wout Van Aert, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard ha tracciato una nuova strada per l'alimentazione nel Ciclismo, introducendo un'app, Foodcoach, che gestisce dettagliatamente tutto quello che i corridori devono mangiare.

Foodcoach viene usata dal team olandese non solo durante le corse, ma anche nei periodi preparazione. Recentemente, una parte della squadra ha soggiornato a Sierra Nevada per un periodo di allenamento in altura. Van Aert e compagni hanno passato gran parte del mese di maggio sulle montagne spagnole per prepararsi in vista del Tour de France, e in questo periodo hanno seguito un piano alimentare preparato con Foodcoach.

Alcune scelte nella dieta della Jumbo Visma si sono rivelate molto particolari e dal sapore multietnico. Prima di partire per gli allenamenti, i corridori hanno fatto una colazione con frittelle di mele e ricotta, frutta fresca e muesli.

Rientrati dall'allenamento, Van Aert e compagni hanno pranzato. Un esempio di un pasto tipico consiste in un sushi poke bowl, un piatto a base di riso, verdure e pesce.

Ciclismo, piatti ricchi di antiossidanti per l'alta quota

Nel pomeriggio, i corridori della Jumbo Visma hanno fatto anche uno spuntino, per esempio con una torta di carote con topping all'arancia e vaniglia.

Infine, una tipica cena nel ritiro del team olandese consiste in noodles fritti con verdure, salsa wok piccante, cavolfiore, filetto di struzzo, coriandolo e peperoncino.

Prima di mangiare, i corridori devono seguire le istruzione dell'app Foodcoach con i giusti quantitativi di ogni cibo. Muniti di smartphone, Van Aert e compagni si servono di una bilancia di precisione per pesare ogni cosa.

The Athlete, la società che ha realizzato l'app Foodcoach, ha postato diverse immagini dei piatti realizzati nel ritiro della Jumbo Visma a Sierra Nevada, ricordando che "l'obiettivo principale sono le prestazioni e il recupero. I loro chef hanno aggiunto alcuni ingredienti ricchi di antiossidanti, che svolgono un ruolo cruciale nell'aiutare i loro corpi ad adattarsi alle sfide dell'alta quota".