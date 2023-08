Il primo mese di mercato del ciclismo professionistico si sta per chiudere nel segno della Lidl Trek. La squadra americana diretta da Luca Guercilena è stata la vera protagonista, grazie anche all'aumento di budget garantito dal nuovo main sponsor Lidl. Il team ha pianificato una campagna di rafforzamento in tutti i settori, mantenendo i big che hanno portato grandi risultati in questa stagione, da Mads Pedersen a Skjelmose e Ciccone, e mettendo già sotto contratto altri sette corridori. L'ultimo in ordine di tempo è il sudafricano Ryan Gibbons, proveniente dalla UAE.

Gibbons è un corridore veloce che sarà inserito nel treno degli sprint di casa Lidl Trek, un settore su cui il team punterà forte grazie all'ingaggio di Jonathan Milan.

Ciclismo, anche Consonni per aiutare Milan

Dopo l'esplosione al Giro d'italia, in cui ha vinto una tappa e la maglia della classifica a punti, Jonathan Milan diventerà il punto di riferimento delle volate della Lidl Trek. Guercilena gli metterà a disposizione un gruppo di qualità ed esperienza per sopperire ai problemi incontrati da Milan nel Team Bahrain. Il friulano ha messo in mostra delle straordinarie doti di potenza ed esplosività, ma spesso non è riuscito a trasformale in vittorie per la difficoltà nel trovare un buon posizionamento da cui lanciare lo sprint.

In Lidl Trek, Milan potrà contare su Ryan Gibbons, ma anche e soprattutto su Simone Consonni, altro nuovo acquisto, proveniente dalla Cofidis.

Anche per le corse a tappe la squadra americana ha concluso un grande acquisto, quello di Tao Geoghegan Hart. Il britannico è reduce dall'incidente del Giro d'Italia, in cui stava dimostrando di essere tornato ad altissimi livelli, e prenderà un ruolo da leader per dare una svolta alla campagna di grandi giri della Lidl Trek.

Gli altri nuovi acquisiti di questa poderosa opera di rafforzamento sono Patrick Konrad, Andrea Bagioli e Fabio Felline.

"Primož Roglič perfetto per la Lidl Trek"

Nonostante le tante operazioni importanti già concluse, Luca Guercilena sta ancora lavorando ad un ultimo colpo a sensazione. La Lidl Trek ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell'ingaggio di Primož Roglič.

Il campione sloveno, vincitore del Giro d'Italia, ha ancora due anni di contratto alla Jumbo Visma, ma il suo ruolo nel team olandese non è più quello di qualche stagione fa. L'esplosione di Vingegaard lo ha portato in una posizione un po' più secondaria rispetto al compagno danese. Roglič vorrebbe tornare al Tour de France nella prossima stagione, ma in casa Jumbo il posto di leader per la Grande Boucle è ovviamente di Vingegaard. Per questo, lo sloveno potrebbe essere interessato a cambiare aria e ad accettare la proposta arrivata da una squadra ambiziosa e in forte crescita che ruoterebbe intorno alla sua leadership.

Guercilena non ha negato il forte interesse per Primož Roglič. "Tutto questo è ipotetico perché sappiamo che Primož ha un contratto per il prossimo anno con la Jumbo, ma ovviamente è evidente che sarebbe perfetto per la nostra squadra" ha dichiarato il manager della Lidl Trek.

"Un corridore con il suo palmares e la sua forza sarebbe davvero in linea con la visione che abbiamo per la squadra. Abbiamo molti giovani corridori con un grande potenziale e abbiamo anche un grande slancio in questo momento, quindi è chiaro che qualcuno come lui può far crescere la squadra proprio come fa Mads Pedersen", ha concluso Guercilena.