Con una scelta di tempo un po' particolare, a poche ore dal Mondiale di Glasgow, il padre di Remco Evenepoel ha fatto esplodere un caso di ciclomercato che potrebbe avere degli sviluppi imprevedibili. Patrick Evenepoel, che è anche il manager del figlio e Campione del Mondo di ciclismo, ha rilasciato un'intervista al giornale La Derniere Heure in cui ha dato una sorta di ultimatum alla Soudal Quickstep. Evenepoel senior ha chiesto a Patrick Lefevere, team manager della squadra belga, un'importante campagna acquisti per sostenere le ambizioni di Remco al prossimo Tour de France, minacciando in caso contrario un addio.

"Remco vuole vincere il Tour, ma alla Soudal Quickstep forse non è possibile" ha dichiarato il padre del Campione del Mondo.

Patrick Evenepoel: 'Vuole una squadra competitiva al Tour'

Sono passati solo pochi giorni dalle dichiarazioni rassicuranti di Remco Evenepoel nei confronti della Soudal Quickstep. Prima della vittoriosa Clasica di San Sebastian, il campione del Belgio ha messo a tacere le voci di un interessamento della Ineos nei suoi confronti, che resta ancora contrattualmente legato per i prossimi tre anni al team di Lefevere. Ora, però, il padre manager ha cambiato completamente tono in un'intervista rilasciata a Le Derniere Heure.

Patrick Evenepoel non ha escluso una clamorosa rottura con il team belga e un passaggio in un'altra squadra.

“Dobbiamo prima aspettare e vedere come si evolverà la squadra. Remco vuole restare, ma a condizione che possa essere competitivo al Tour de France il prossimo anno. Per poter competere con Vingegaard e Pogacar, la squadra deve fare non uno, ma quattro o cinque passi avanti” ha dichiarato il manager del Campione del Mondo chiedendo a Lefevere di ingaggiare dei corridori di qualità per fare da gregari al Tour e correre alla pari con le corazzate UAE e Jumbo Visma.

'Interesse non solo dalla Ineos'

Patrick Evenepoel ha dato una scadenza precisa a Lefevere, spiegando che lui e il figlio non sono disposti ad attendere una crescita graduale del team. "Se tutto e tutti intorno a Remco sono perfetti, può competere per la vittoria assoluta al Tour de France. E lo vuole anche lui. Al momento non è certo se tale ambizione sia realistica alla Soudal Quickstep.

Forse potrebbe succedere tra tre anni, ma Remco vuole essere competitivo già l'anno prossimo" ha dichiarato Evenepoel senior.

Per dare più concretezza alla sua minaccia di un possibile cambio di squadra, il manager del Campione del Mondo ha dichiarato di aver parlato con diverse squadre. "C'è interesse per Remco, sì, e non solo dalla Ineos. Sono già stato in contatto con cinque squadre importanti, tre delle quali molto concrete. Questo ha un senso, fintanto che la Soudal Quickstep non può garantire che Remco sarà in grado di lottare per una vittoria al Tour de France il prossimo anno" ha commentato Patrick Evenepoel.