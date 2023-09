La notizia della possibile fusione tra due delle squadre più forti, la Jumbo-Visma e la Soudal - Quick-Step, è esplosa come una bomba nel mondo del ciclismo. Il sito olandese Wielerflits ha svelato che da un paio di mesi le due formazioni stanno lavorando per unire le forze e costruire una nuova super squadra. A dare il via a questo progetto è stata l'uscita di scena della Jumbo, il main sponsor del team diretto da Richard Plugge. La ricerca di nuovi finanziatori non si è rivelata semplice, nonostante i grandi successi messi a segno quest'anno dalla squadra giallonera.

Per questo ci sarebbe stato l'approccio con la Soudal - Quick-Step, il cui team manager Patrick Lefevere vorrebbe un ruolo più marginale e vedrebbe così di buon occhio questo progetto. Se andasse in porto, la fusione porterebbe alla nascita di una vera corazzata, potendo contare su campioni come Roglič, Vingegaard, Van Aert ed Evenepoel. Parlando di questo tema nel suo podcast, il campione gallese Geraint Thomas ha espresso tutta la sua perplessità sull'operazione.

Thomas: 'Bisognerebbe sentire anche Roglič'

Thomas ha dichiarato di essere rimasto sorpreso da questa notizia, ritenendo che l'arrivo di Remco Evenepoel in questa nuova squadra, con gran parte della struttura della Jumbo-Visma, non sia un'idea felice.

"L'unica cosa che vorrei dire adesso: Remco Evenepoel odia la Jumbo e la Jumbo odia Remco Evenepoel, non funzionerà, vero? Bisognerebbe anche sentire cosa dice Roglič a riguardo", ha commentato Thomas.

Il campione gallese pensa che dietro al mancato arrivo di un nuovo sponsor possa esserci qualcos'altro. "Perché la Jumbo dovrebbe volere la fusione?

Hanno appena vinto i tre grandi giri e hanno i migliori corridori. Non riescono a trovare uno sponsor? È triste se è vero", ha commentato.

Thomas ha anche parlato delle voci sui budget delle squadre del Ciclismo professionistico. In molti ritengono che la Jumbo-Visma, nonostante i tanti campioni in organico, abbia una disponibilità economica molto inferiore rispetto a Ineos e UAE.

"È stato detto e scritto tanto a riguardo, è facile dire che noi della Ineos abbiamo il budget più grosso. Loro dicono 'sì, stiamo andando forte, ma abbiamo un budget piccolo'. La realtà è che tutte e tre queste squadre hanno dei budget importanti, non puoi prendere campioni come Van Aert, Roglič, Vingegaard, Kuss e van Baarle se non hai tanti soldi", ha commentato Geraint Thomas.

Ciclismo, la sorpresa di Evenepoel

Naturalmente la notizia della possibile fusione tra Jumbo-Visma e Soudal - Quick-Step ha scatenato i media sulle tracce di Remco Evenepoel. Domenica scorsa il campione belga ha assistito insieme al padre / manager alla partita di calcio tra Anderlecht e Brugge. Al termine dell'incontro la tv belga Sporza è riuscita a strappare qualche battuta a Patrick Evenepoel, che ha esternato la sua sorpresa per la notizia.

"Siamo scioccati, e lo è anche Remco. Non sappiamo niente. Remco Evenepoel insieme a Jonas Vingegaard, Primož Roglič, Sepp Kuss e Wout van Aert, sarebbero molti leader in una squadra”, ha commento il padre dell'ex campione del mondo.