Martina Trevisan, 29 anni, tennista italiana originaria di Firenze, ha battuto ed eliminato Ons Jabeur, la numero uno del torneo WTA 1000 di Guadalajara, avanzando ai quarti di finale, dove dovrà affrontare la statunitense Caroline Dolehide.

La vittoria

Martina Trevisan, per ottenere l'accesso ai quarti di finale del torneo, negli ottavi ha dovuto confrontarsi con la testa di serie numero uno del tabellone, Ons Jabeur.

Nel secondo set la tennista tunisina ha avuto l'occasione di portare a casa l'incontro trovandosi al servizio sul 30-0 e 5-4, dopo aver vinto il primo set al tie-break.

Tuttavia, Trevisan ha riportato in gioco la partita nonostante la situazione sfavorevole. La tennista toscana ha sfruttato l'improvvisa perdita di concentrazione dell'avversaria per pareggiare il punteggio e poi compiere una rimonta completa, assicurandosi anche i due game successivi e prolungando così il match.

Nel terzo set, Trevisan ha mantenuto alta la concentrazione, anche dopo aver perso il break appena conquistato, quando Jabeur sembrava imbattibile. All'ottavo game, con il punteggio a suo favore 4-3, Martina Trevisan ha realizzato un altro break, guadagnandosi l'opportunità di servire per la vittoria.

Il successo è stato salutato dal pubblico come un'impresa fuori dall'ordinario per la 29enne di Firenze la quale, al termine dell'incontro, ha espresso la propria gioia per la vittoria ma anche il suo dispiacere per l'avversaria: "È stata una partita incredibile.

Ammiro Ons come giocatrice, ma soprattutto come persona. Mi piace molto, sorride sempre ed è una grande combattente. Mi dispiace davvero per lei oggi. Ma il Tennis è così: c'è solo un vincitore. E questa sera è la mia notte", ha commentato la giovane azzurra mentre riceveva l'applauso dei presenti sul campo centrale dell'impianto messicano.

Con questa vittoria nel torneo di Guadalajara, Martina Trevisan è arrivata ai quarti di finale per la seconda volta in questa stagione in un torneo WTA 1000, un risultato che una tennista italiana non raggiungeva dal 2015, quando ci riuscirono Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Sara Errani.

La carriera di Trevisan

Nata a Firenze nel 1993, Martina Trevisan iniziò il suo percorso tennistico a soli 5 anni.

Durante la sua carriera da junior, raggiunse il 57º posto nella classifica mondiale. Tuttavia, a causa di eccessiva pressione e problemi di salute, interruppe l'attività per quattro anni, dal 2009 al 2014.

Nel 2014, ottenne i suoi primi due titoli ITF in singolare. Nel 2015 e nel 2016, vinti ulteriori tornei ITF, iniziò a scalare la classifica delle migliori tenniste, arrivando alla posizione 236.

Nel febbraio del 2017, fece il suo debutto in Fed Cup, rappresentando l'Italia per la prima volta. Nonostante alcuni infortuni, ha continuato a distinguersi in vari tornei.

Nel 2021 ha ottenuto risultati positivi in diversi tornei WTA, raggiungendo persino la 66ª posizione nel ranking mondiale. Nel 2022, ha conquistato il suo primo titolo professionale a Rabat, in Marocco. Al Roland Garros 2022, è arrivata in semifinale.