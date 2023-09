Jannik Sinner, nonostante qualche polemica di troppo da parte degli hater, è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione tennistica 2023: attualmente occupa il quarto posto della classifica Race, la speciale graduatoria stilata in base ai risultati ottenuti durante l'anno, un quarto posto che permetterebbe al tennista di San Candido di poter accedere alle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre prossimo. Jannik Sinner, però, ha la possibilità di ottenere un record: quello di concludere la stagione 2023 nelle prime cinque posizioni dell'ATP ranking.

Sarebbe il primo tennista italiano in assoluto a raggiungere questo risultato.

Sinner può chiudere il 2023 nei Top 5: sarebbe il primo italiano a centrare l'obiettivo

Per Jannik Sinner, dunque, si prospetta la possibilità di ottenere un record, quello di chiudere un anno solare nelle prime 5 posizioni della classifica mondiale: è vero, Adriano Panatta, in campo maschile, e Francesca Schiavone, in quello femminile, riuscirono a conquistare il quarto posto come best ranking ma non riuscirono a conservare questa posizione al termine dell'anno solare. Al momento questo particolare record è detenuto da Sara Errani che riuscì a chiudere l'annata 2012 al sesto posto del ranking WTA.

Sinner, bilancio positivo nel 2023 in attesa delle ATP Finals

Per Sinner si tratterebbe di una grossa soddisfazione che si andrebbe ad aggiungere agli ottimi risultati ottenuti sin qui: per quanto riguarda i tornei del grande Slam, la 'Volpe Rossa' è arrivata in semifinale a Wimbledon dove ha perso con Djokovic. Ma il 2023 è un anno da ricordare soprattutto per il primo successo ottenuto in un Masters 1000, quello di Toronto, oltre alla finale raggiunta in quello di Miami.

Jannik Sinner, inoltre, si è aggiudicato il 250 di Montpellier e ha raggiunto la finale del 500 di Rotterdam. Da ricordare anche la sfortunata semifinale di Montecarlo, persa con Rune. I tornei di Roma e del Roland Garros hanno lasciato l'amaro in bocca vista la prematura eliminazione (contro Cerundolo agli ottavi nel torneo romano, contro Altmaier al secondo turno nel torneo parigino).

ATP Finals Torino obiettivo N. 1 per Sinner, poi c'è la Coppa Davis

L'appuntamento delle ATP Finals di Torino rappresenta il grande obiettivo stagionale di Sinner, come più volte ribadito anche dal suo coach Simone Vagnozzi. Il risultato dell'atto finale della stagione potrebbe influire sull'altro importante appuntamento di novembre, quello con le Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga la settimana seguente, dal 21 al 26 novembre. L'Italia è stata abbinata all'Olanda, avversario di tutto rispetto vista la presenza di Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp. L'auspicio è che Jannik Sinner, dopo la valanga di polemiche che hanno accompagnato la sua rinuncia alle qualificazioni di Bologna, possa essere presente per dare il suo prezioso contributo alla causa azzurra.