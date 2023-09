Si chiude dopo otto anni l'esperienza di Primoz Roglič alla Jumbo Visma. Lo sloveno era arrivato nel team olandese nel 2016, quando era da poco nel mondo del ciclismo dopo la sua prima vita sportiva da saltatore con gli sci, e la Jumbo si stava ricostruendo dopo l'avventura alla Rabobank, tra grandi vittorie e scandali doping. Stamani, alla partenza del Giro dell'Emilia, Roglič ha confermato le voci circolate nei giorni scorsi, dicendo che a fine stagione lascerà la Jumbo Visma. Alcuni rumors dicono che lo sloveno avrebbe già firmato un contratto triennale da sei milioni di euro con un'altra squadra.

L'esplosione di Jonas Vingegaard, ormai numero uno del team, e il nuovo progetto che vedrà la Jumbo unirsi alla Soudal Quickstep, ha ridotto gli spazi e le prospettive del vincitore del Giro d'Italia.

Roglič: 'La nuova squadra dopo il Lombardia'

Primoz Roglič ha fatto il suo ritorno in gruppo oggi al Giro dell'Emilia, in cui ha subito centrato il successo. Il fuoriclasse sloveno aveva fatto la sua ultima apparizione due settimane fa alla Vuelta Espana. Curiosamente questa è stata solo la prima corsa in linea stagionale per il corridore della Jumbo, che per il resto ha partecipato solo a due grandi giri e tre brevi corse a tappe. Dopo le tante voci sulla sua partenza dalla Jumbo Visma, Roglič è stato atteso da numerosi giornalisti al via da Carpi.

Il vincitore del Giro d'Italia non ha fatto nessuna pretattica, ma ha messo fine alle chiacchiere confermando apertamente l'addio alla squadra in cui corre da otto anni e con cui ha scalato le vette del Ciclismo. "Posso confermare che lascerò la squadra, ma comunicherà la mia destinazione solo dopo tutte le corse a cui parteciperò in questo finale di stagione.

Non vedo l'ora di correre di nuovo" ha dichiarato Roglič.

Il fuoriclasse sloveno chiuderà la stagione con la Tre Valli Varesine del 3 ottobre e il Lombardia del 7. Dopo queste corse arriverà la conferma ufficiale su quella che sarà la sua nuova squadra.

Ciclismo, contratto triennale per Roglič

Nonostante l'annuncio fatto al via del Giro dell'Emilia, le illazioni sul futuro di Roglič non si sono fermate.

Il campione sloveno è stato accostato a numerose squadre nei giorni scorsi, dalla Movistar alla Ineos, passando per Lidl Trek, Israel PremierTech, Bora hansgrohe e Bahrain Victorius. Secondo quanto riportato da GCN, il vincitore del Giro d'Italia avrebbe già firmato un sontuoso contratto triennale per una cifra record da circa sei milioni di euro a stagione.

Tra le squadre che hanno mostrato interesse per il campione sloveno, la Lidl Trek, la Bahrain Victorius e la Movistar non sarebbero più in corsa. Le opzioni più concrete porterebbero alla Ineos, squadra che ha un ricco budget ed è alla ricerca di un nuovo leader per i grandi giri, e alla Israel, che in passato ha già fatto investimenti pesanti come quello su Chris Froome.