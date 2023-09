Il forfait di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini per le qualificazioni alle prossime Finals di Coppa Davis di tennis sono oggetto di polemiche in queste ore: se l'infortunio del tennista romano agli US Open è apparso subìto particolarmente serio, la rinuncia dell'altoatesino ad indossare la maglia azzurra contro Svezia, Canada e Cile, la prossima settimana a Bologna, ha destato più scalpore. Nicola Pietrangeli ha rivolto, seppur indirettamente, delle critiche pesanti all'indirizzo della 'Volpe Rossa'.

Coppa Davis, Nicola Pietrangeli durissimo sul forfait di Jannik Sinner: 'Andrebbe squalificato'

L'ex campione Nicola Pietrangeli, quasi novant'anni all'anagrafe, non ha risparmiato le critiche all'indirizzo di Jannik Sinner. 'Se uno rifiuta perché sta male per carità ma la Federazione, invece, dovrebbe squalificare per almeno un anno un giocatore che si rifiuta di giocare in Davis per poi andare a giocare un altro torneo altrove'.

Pietrangeli entra a gamba tesa nei confronti di Jannik Sinner anche se il vincitore in singolare al Roland Garros nel 1959 e nel 1960 ha detto di parlare 'in generale, senza entrare nel merito della vicenda Sinner'. Il messaggio, comunque, è chiaro, alludendo al fatto che rappresentare il proprio Paese costituisce sempre la massima aspirazione per uno sportivo.

Date e orari sfide dell'Italia: si comincia con il Canada, poi Cile e Svezia

Dal 13 al 17 settembre prossimo, alla Unipol Arena di Bologna, la nazionale azzurra di Coppa Davis sarà composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, la grande rivelazione del 2023 Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri debutteranno nel Gruppo A delle qualificazioni alle Finals di Coppa Davis, mercoledì 13 alle ore 15 contro il Canada, campione uscente.

Occorre considerare, però, che il Canada si presenterà a Bologna con una formazione decisamente rimaneggiata. Saranno assenti, infatti, Felix Auger-Aliassime e Milos Raonic, ci sarà Denis Shapovalov che, però, sta soffendo di diversi problemi fisici. Oltre a Shapovalov, il Canada schiererà Vasek Pospisil, Gabriel Diallo e Aleix Galarneau.

L'Italia tornerà in campo venerdì 15, sempre alle ore 15, contro il Cile di Nicolas Massu. Il giocatore più ostico è, senza dubbio, Nicolas Jarry. Ci sarà anche Cristian Garin che, però, non sta attraversando un buon periodo di forma. L'Italia chiuderà con la Svezia, domenica 17 settembre, sempre alle ore 15. Il numero 1 degli scandinavi sarà Elias Ymer, giocatore mai riuscito ad emergere, mentre ci sarà senza dubbio una grande curiosità per vedere all'opera Leo Borg, figlio del grandissimo Bjorn.

Volandri ottimista: 'Sfrutterò la rosa che ho a disposizione'

Il capitano non giocatore, Filippo Volandri, ha augurato a Jannik Sinner e a Matteo Berrettini una pronta guarigione, sottolineando come l'altoatesino tenga molto alla Davis mentre il romano è stato ancora una volta sfortunato, con un altro serio infortunio.

'Ognuno deve tenersi pronto' - ha dichiarato Volandri - perché ho bisogno della disponibilità di tutti. Musetti e Sonego sono due punti di riferimento, Arnaldi vale la classifica che è riuscito a raggiungere e Vavassori è un vero professionista, un ragazzo meraviglioso che sa fare gruppo'.