Jannik Sinner, con tanta sofferenza, è riuscito a battere il britannico Daniel Evans dopo tre ore di gioco in un match che ha visto il tennista azzurro richiedere l'intervento del fisioterapista: il suo avversario si è lasciato andare a un gesto provocatorio ridendo di quanto accaduto per poi dirigersi verso la panchina. Del resto, non è la prima volta che Daniel Evans si rende protagonista di 'siparietti' antisportivi nei confronti dei propri avversari.

Daniel Evans prende in giro Sinner per la richiesta di intervento del fisioterapista

L'episodio che sta suscitando polemiche si è verificato sul 3-0 a favore di Sinner nel terzo set: cadendo malamente da uno smash, l'altoatesino ha sentito dolore alla coscia della gamba sinistra.

A quel punto Sinner ha chiesto l'intervento del fisioterapista per poter riprendere regolarmente il match. Daniel Evans, ripreso dalle telecamere, si è lasciato andare a un gesto che molti hanno giudicato come una presa in giro nei confronti dell'azzurro: in buona sostanza, ha mimato la caduta di Sinner per poi mettersi a ridere.

Il britannico, in pratica, ha lasciato intendere che il suo avversario abbia chiesto l'intervento del fisioterapista solamente per concedersi un break nel gioco e che non avesse riportato problemi di carattere fisico. Molti hanno giudicato il gesto di Daniel Evans come una provocazione nei confronti del suo avversario.

Sinner, passaggio a vuoto nel secondo set a un passo dalla vittoria

Un primo turno dell'ATP di Pechino decisamente complicato per Sinner che, dopo essersi imposto nel primo set con il punteggio di 6-4, sembrava in totale controllo del match: nel secondo set, infatti, dopo aver operato il break, si è trovato avanti per 5-4 e servizio a disposizione.

Un passaggio a vuoto della 'Volpe rossa', però, ha prodotto l'impensabile con Daniel Evans che si è imposto al tie break. In avvio di terzo set, l'episodio della caduta dallo smash e la richiesta di intervento del fisioterapista sul 3-0. Nuovo medical timeout sul 3-2, quando Evans è riuscito a riprendersi il break.

Sul 4-3 per Sinner, nuova scivolata per l'azzurro che si è procurato una lieve escoriazione al ginocchio destro.

Nonostante tutto, Sinner è riuscito a reagire, mettendo a segno un nuovo break, finalmente quello decisivo. Nel secondo turno, Sinner affronterà il vincente tra il cinese Shang e il giapponese Nishioka. Ora servirà una verifica delle proprie condizioni fisiche in vista della prosecuzione del torneo di tennis: tra l'altro, l'azzurro ha dovuto fare i conti con un brutto raffreddore che lo ha infastidito non poco durante il match contro Evans.