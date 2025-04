Nel giorno di Pasqua tornano nuovamente in campo Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, per disputare Gara 4 delle semifinali playoff scudetto della SuperLega di pallavolo maschile. Domani (domenica 20 aprile) alle ore 15:20 si giocherà Civitanova-Perugia all’Eurosuole Forum. Il match sarà trasmesso sia in diretta tv in chiaro su Rai 2 che diretta streaming su DAZN. La serie, al meglio delle cinque partite, vede attualmente in vantaggio i Block Devils per 2-1. Nella sfida di domani i biancorossi dovranno quindi vincere davanti al proprio pubblico per allungare la serie allo spareggio di Gara 5, mentre gli ospiti con un successo otterrebbero il pass per la finale.

Chi avrà la meglio in questo confronto si giocherà lo scudetto contro l’Itas Trentino, che è già approdata in finale dopo aver superato in tre gare la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

I risultati della serie tra Perugia e Civitanova

Le semifinali playoff scudetto SuperLega tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova si sono aperte sabato 5 aprile con Gara 1, in cui i Block Devils si sono imposti con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-22). Un match che è stato a lunghi tratti combattuto punto a punto e in cui ha fatto la differenza la migliore gestione dei padroni di casa nei recuperi palla e nelle coperture.

In Gara 2 si sono imposti nuovamente i Block Devils, ma con maggiori difficoltà rispetto al primo incontro.

Infatti Perugia è riuscita ad avere la meglio sul campo di Civitanova solo al tie-break con il punteggio di 2-3 (21-25, 25-18, 23-25, 25-21, 10-15). Una partita in cui gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio per due volte, nel primo e nel terzo set, ma i cucinieri hanno saputo rispondere al meglio e allungare il match al quinto set.

Nel momento decisivo la squadra guidata da coach Angelo Lorenzetti ha fatto la differenza ed è riuscita a portare a casa l’incontro.

Nel match di Gara 3 invece Civitanova è riuscita a ottenere una vittoria fondamentale in trasferta e allungare così la serie alla Gara 4 in programma domani. La formazione allenata da coach Giampaolo Medei si è imposta al PalaBarton Energy al tie-break per 2-3 (23-25, 25-20, 28-30, 14-16).

I marchigiani sono passati avanti due volte, nel primo e terzo set, ma come nell’incontro precedente, gli avversari sono riusciti a reagire e si è andati nuovamente al quinto set. Nel momento clou del match Civitanova ha la meglio ai vantaggi con due muri.

I protagonisti attesi in campo

Nel match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia vedremo in campo diversi giocatori in grado di fare la differenza con la potenza dei propri colpi. Per i cucinieri le giocate decisive dovrebbero arrivare nuovamente da Adis Lagumdzija e Mattia Bottolo, entrambi in doppia cifra nell’ultima sfida, mentre tra i Block Devils riflettori puntati su Ben Tara, top scorer di Gara 2 e 3, Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk.