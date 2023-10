La notizia bomba della fusione tra Jumbo Visma e Soudal Quickstep sta scatenando un vero terremoto nel mondo del ciclismo professionistico, che era avviato a una tranquilla pausa invernale.

Richard Plugge, team manager della Jumbo Visma, ha cercato nuovi finanziatori per sopperire all'uscita di scena del suo main sponsor. Durante il Tour de France il manager olandese ha avviato i contatti con la Soudal Quickstep di Patrick Lefevere per avviare le trattative che porteranno alla fusione. La nuova super squadra che sarà creata avrà le basi dell'attuale Jumbo Visma, sia nel management sia nell'organico dei corridori.

Dall'attuale Soudal Quickstep entreranno nel nuovo gruppo solo cinque o sei uomini e tra questi non dovrebbe esserci Remco Evenepoel. Il giornale francese L'Equipe ha svelato che l'ex Campione del Mondo "non correrà mai nella Jumbo Visma e per Richard Plugge".

Ciclismo, l'inizio della trattativa a luglio

Questo clamoroso progetto di fusione tra Jumbo Visma e Soudal Quickstep è stato innescato dall'annuncio del supermercato olandese di voler tagliare drasticamente le proprie sponsorizzazioni nel mondo dello sport. Nonostante la stagione ricca di successi, con la tripletta Giro - Tour - Vuelta, Plugge non è riuscito a trovare in tempi brevi dei nuovi sponsor in grado di investire in maniera importante.

Così, durante il Tour de France, è partita la trattativa con la Soudal Quickstep. Appena prima della fine del Tour c'è stato un primo incontro a Vienna a cui hanno partecipato da una parte Zdenek Bakala, l'azionista di maggioranza della società di gestione della Soudal Quickstep, e Patrick Lefevere, Team manager e azionista di minoranza, e dall'altra Plugge e Robert van der Wallen, uomo d'affari olandese e membro del consiglio di sorveglianza della Jumbo Visma.

Plugge ha poi avuto un incontro con i rappresentanti della Soudal, in cui sarebbe emerso un certo malcontento dell'azienda belga per la gestione di Remco Evenepoel da parte del team.

'Tra Evenepoel e Ineos si può firmare in cinque minuti'

La situazione è ancora in piena evoluzione, ma si sta andando verso una nuova grande squadra con le basi e la struttura dell'attuale Jumbo Visma, che assorbirebbe i resti della Soudal Quickstep.

Plugge diventerebbe il Team manager, mentre Lefevere avrebbe un ruolo molto secondario. L'organico sarebbe formato in gran parte dai corridori dell'attuale Jumbo, senza Primoz Roglic che ha appena annunciato il suo addio. Solo cinque o sei corridori dell'attuale Soudal Quickstep troverebbero posto nella nuova squadra e tra questi non ci sarà Remco Evenepoel.

L'Equipe ha portato una testimonianza di una persona molto vicina al'ex Campione del Mondo. "Tutti sanno che Remco Evenepoel non correrà mai per la Jumbo Visma e per Richard Plugge" ha scritto il giornale francese. "Una volta completata la fusione e subentrata la società di Plugge, tutti i contratti firmati da Lefevere e dalla sua squadra saranno nulli.

A Evenepoel non resterà che firmare il contratto con la Ineos, si può fare tutto in cinque minuti" ha scritto L'Equipe, che sostiene come tra Evenepoel e la Ineos sia stato già firmato un precontratto.