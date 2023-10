La stagione 2024 potrebbe segnare una svolta nella carriera di Wout van Aert. Il campione belga è uno dei protagonisti più eclettici del ciclismo attuale, sembra infatti intenzionato ad iniziare un nuovo percorso come corridore da grandi corse a tappe. Secondo le anticipazioni della Gazzetta dello Sport, van Aert farebbe il suo debutto al Giro d'Italia nel prossimo maggio, e non solo per puntare alle vittorie di tappa, il suo terreno più naturale, ma per testarsi a fondo come uomo da classifica generale.

Van Aert, il campione più poliedrico del ciclismo

Pur essendo principalmente un corridore da classiche, Wout van Aert ha dato prova in molte occasioni di avere un bagaglio tecnico incredibilmente ampio, forse unico nel Ciclismo attuale. il campione belga è riuscito a primeggiare negli sprint di gruppo, nelle corse a cronometro, sui tracciati più veloci e su quelli di montagna. Emblematico è stato quanto fatto al Tour de France 2021, in cui riuscì a vincere una tappa in volata, una a cronometro e un'altra che affrontava il Mont Ventoux.

Questa capacità di esprimersi ad altissimi livelli su terreni così diversi, ha portato molti a ipotizzare un futuro di van Aert come uomo da grandi corse a tappe.

Finora, il campione della Jumbo Visma ha partecipato a cinque grandi giri, sempre al Tour de France, in cui ha lasciato un'impronta profonda sia come cacciatore di tappe che come uomo squadra, con prestazioni talvolta incontenibili. Il suo storico come corridore da corse a tappe si limita per ora a qualche gara più breve, come la Tirreno Adriatico 2021, in cui concluse al secondo posto dietro a Tadej Pogacar.

Classiche, Giro d'Italia e Olimpiadi

Il dubbio sulle reali potenzialità di Wout van Aert come uomo da grandi giri potrebbe iniziare a dissiparsi nel 2024. Secondo le anticipazioni fornite dalla Gazzetta dello Sport, il belga e la Jumbo Visma starebbero preparando un calendario completamente stravolto rispetto al passato. Van Aert punterà inizialmente alle classiche primaverili, punto imprescindibile del suo programma, ma poi sceglierebbe il Giro d'Italia al posto del Tour de France.

Il campione della Jumbo farebbe il suo debutto nella corsa rosa per puntare alle vittorie di tappa, ma anche per misurarsi con la classifica generale, spinto anche da un percorso con un dislivello più limitato rispetto alle scorse edizioni. Van Aert e la Jumbo avrebbero messo nel mirino un piazzamento tra i primi cinque nella classifica finale del Giro d'Italia. Secondo questa bozza di programma, van Aert salterà poi il Tour de France per svolgere una preparazione alternativa in vista del grande appuntamento con le Olimpiadi di Parigi, dove correrà sia la cronometro che la prova in linea.