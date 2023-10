Il più prestigioso dei riconoscimenti del ciclismo internazionale è il Vélo d'Or, assegnato ogni anno dalla rivista francese Vélo Magazine e dal quotidiano L'Equipe. Il premio è l'equivalente del Pallone d'Oro calcistico e viene assegnato al ciclista dell'anno. A vincere in questo 2023 è stato Jonas Vingegaard, anche se la pubblicazione delle votazioni complete ha svelato che Mathieu Van der Poel è stato scelto come numero uno dell'anno da un numero doppio di giurati rispetto al campione danese.

Ciclismo, Vingegaard è il campione dell'anno

Il meccanismo che regola l'assegnazione del Vélo d'Or prevede che i giurati, 36 giornalisti di ogni parte del mondo, possano esprimere una classifica con i primi cinque campioni dell'anno.

Il corridore che viene messo al primo posto prende cinque punti, il secondo quattro e così via fino al quinto che ne raggranella uno. Tutti i punti vengono poi sommati per decretare la classifica finale e il vincitore del Vélo d'Or.

Jonas Vingegaard, forte della vittoria al Tour de France ma anche di quelle a Delfinato e Paesi Baschi e del secondo posto alla Vuelta Espana, ha raccolto ben 142 punti ed ha così vinto per la prima volta il Vélo d'Or. Mathieu Van der Poel, protagonista di una leggendaria tripletta Sanremo - Roubaix - Mondiali, è arrivato secondo con 133 punti. Tadej Pogacar, che ha conquistato due classiche monumento, Fiandre e Lombardia, oltre ad Amstel, Freccia Vallone e Parigi Nizza, ha chiuso terzo con 126 punti.

VDP fuori dai primi cinque per diversi giurati

La pubblicazione delle votazioni complete di tutti i trentasei giornalisti ha chiarito meglio come si è concretizzato il successo di Jonas Vingegaard, che ha creato qualche polemica nel mondo del Ciclismo. In molti avrebbero infatti preferito Van Der Poel o Pogacar come vincitori, e i dati confermano che la maggior parte dei giurati hanno in effetti scelto proprio l'olandese e lo sloveno come numero uno della stagione del ciclismo.

This is how voters ranked the riders for the Velo d’Or awards. Pretty shocking 😳 pic.twitter.com/X2rroA9dTi — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) October 30, 2023

In particolare 16 dei 36 giornalisti votanti hanno inserito Van der Poel al primo posto della propria classifica. In 11 hanno assegnato questo posto a Pogacar, mentre solo otto hanno scelto Vingegaard come numero uno.

Il meccanismo dei punteggi dà però molta più rilevanza alla continuità di piazzamenti nelle parti alte della classifica che non all'inserimento come numero uno. Vingegaard è risultato presente in tutte le classiche dei 36 giurati, mentre diversi giornalisti non hanno inserito VDP nella propria cinquina personale. Tra questi l'australiana Sophie Smith, la britannica Philippa York, l'austriaco Peter Michael Kasper e il ruandese Thierry Kayishema Tity, secondo i quali Van der Poel non è stato tra i primi cinque corridori in questa stagione 2023 di ciclismo.