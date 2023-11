Nel velodromo messicano di Aguascalientes, in altura, il campione di ciclismo su pista Jeffrey Hoogland ha stabilito il nuovo record del mondo del km da fermo. L'olimpionico olandese ha migliorato di quasi un secondo il vecchio limite, che era stato stabilito dieci anni fa, sulla stessa pista, dal francese François Pervis. Hoogland ha volato il suo chilometro ad una velocità media di quasi 65 all'ora, davvero mostruosa se si pensa alla partenza da fermo prevista in questa disciplina.

Ciclismo, niente più Olimpiadi per il km da fermo

Il km da fermo è una delle specialità più classiche del Ciclismo su pista, che privilegia corridori potenti ed esplosivi.

Si tratta di una gara a cronometro, in cui ogni ciclista gareggia da solo, partendo da fermo per percorrere un chilometro. E' stata inserita nel programma delle Olimpiadi fin dall'edizione di Amsterdam del 1928. Dopo i Giochi di Atene 2004, il km da fermo è stato però tolto dalle discipline a cinque cerchi e questo ha fatto diminuire l'interesse per questa specialità.

Il km da fermo è rimasto nel calendario dei Mondiali, che negli ultimi anni hanno visto il predominio dei campioni olandesi. L'iridato in carica Jeffrey Hoogland ha voluto dare l'assalto al record del Mondo, nelle mani del francese François Pervis da ormai dieci anni. Per questo tentativo, Hoogland ha organizzato un evento specifico, al di fuori delle competizioni come Mondiali ed Europei, volando in Messico, sulla pista di Aguascalientes, per sfruttare i vantaggi dell'alta quota.

Il campione olandese ha pianificato il suo km per martedì 31 ottobre, lasciandosi la possibilità di scegliere all'ultimo momento l'ora del tentativo in base alle condizioni atmosferiche.

Hoogland: 'Quasi un secondo in meno, davvero tanto"

Jeffrey Hoogland è partito nel suo sforzo brutale facendo segnare un tempo migliore a quello di Pervis già dopo il primo mezzo giro, e continuando ad aumentare il suo vantaggio pedalata dopo pedalata.

Alla fine, il campione olandese ha demolito il vecchio primato, abbassandolo di quasi un secondo per portarlo a 55 secondi e 433 millesimi. Hoogland ha percorso il suo km a quasi 65 di media, esattamente 64.943, partendo da fermo.

"In realtà non so se sono ancora vivo, non riesco a godermelo, mi fa male tutto" ha detto Hoogland nella sua prima intervista alla tv olandese AD.

"È stato davvero bello quando ho tagliato il traguardo, ho sentito subito gli applausi. Non sapevo assolutamente se ce l'avevo fatta, ma grazie al tifo potevo intuire che ci fosse una buona notizia. Alla fine sono andato quasi un secondo più veloce del vecchio record. E' veramente tanto" ha aggiunto il neo primatista.

Jeffrey Hoogland vanta un palmares strepitoso, con un oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nove titoli Mondiali e quattordici Europei.

Ecco la progressione dei record del mondo del km da fermo.