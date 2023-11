Non sono mancate le polemiche dopo l'ennesimo successo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy, l'ultimo di questa stagione 2023 prima dell'importante appuntamento con le Nitto ATP Finals di Torino: l'altoatesino, infatti, è stato costretto a chiudere il suo match ad un orario assurdo, le 2 e mezza di notte (2:36 per l'esattezza) contro l'americano Mackenzie McDonald, numero 42 delle classifiche mondiali, vincendo per 6-7, 7-5, 6-1. Per il numero 4 del mondo ci sarà, quindi, poco tempo per riposare in vista del match degli ottavi di finale contro l'australiano Alex De Minaur, in programma oggi, 2 novembre, come quarto match dalle ore 11.

Sinner costretto a chiudere alle 2 e mezza di notte il match contro McDonald

Il fatto di aver programmato addirittura sei incontri sul campo centrale e il protrarsi di alcuni match come quello tra Dimitrov e Medvedev e quello tra Zverev e Humbert, ha costretto Jannik Sinner a scendere in campo a mezzanotte e mezza contro il giocatore statunitense McDonald. L'azzurro è riuscito a prevalere dopo una maratona di oltre due ore. Come accaduto in passato, l'organizzazione del torneo parigino continua a non tenere conto della necessità dei giocatori di avere un sufficiente numero di ore di riposo tra un match e l'altro. Appare quanto meno esagerato di fatti pretendere che si debba giocare di notte per poi tornare in campo nel pomeriggio del giorno successivo per giocarsi un ottavo di finale di un Masters 1000: Sinner, una volta terminato il suo match alle due e mezza, tra recupero, fisioterapia e conferenza stampa, non è riuscito ad andare a letto prima delle 4 del mattino, se non più tardi.

Sinner-De Minaur, si giocherà dopo 13 ore circa per colpa di un'organizzazione folle

Oggi, giovedì 2 novembre, il classe 2001 Sinner affronterà l’australiano Alex De Minaur nel pomeriggio, indicativamente alle 17:30. In precedenza, si giocheranno gli incontri tra Bublik e Dimitrov, Van de Zandschulp e Rublev e Tsitsipas e Zverev.

In pratica, Sinner tornerà in campo dopo circa 13 ore dalla fine del suo match precedente: nonostante le assidue proteste dei giocatori e degli addetti ai lavori, gli organizzatori del torneo francese continuano a fare orecchio da mercante, proponendo un programma particolarmente complesso da gestire per gli atleti. Jannik Sinner, nei cinque precedenti contro De Minaur, ha sempre vinto: l'ultimo confronto è un ricordo particolarmente piacevole, visto che si tratta della finale vinta dall'altoatesino a Toronto, il primo successo del numero 4 del mondo in un Masters 1000. I favori del pronostico, quindi, sono tutti dalla parte di Jannik Sinner che, in caso di successo, affronterebbe nei quarti il vincitore del match tra Van de Zandschulp e Rublev.