Il mese di novembre di Jannik Sinner sarà particolarmente 'caldo' visto che presenta l'appuntamento più importante della stagione, almeno per quanto riguarda lo scorcio finale, ovvero le ATP Finals di Torino, in programma da 12 al 19 novembre al Pala Alpitour del capoluogo piemontese. Dopo le ATP Finals, però, c'è un altro grande evento a cui il tennista azzurro parteciperà, ovvero le Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. Quando ci sarà la possibilità di rivedere in campo Jannik Sinner?

Novembre mese clou per Sinner, tra ATP Finals di Torino e Finals di Coppa Davis

La prematura eliminazione di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, per altro al tie break del terzo set contro un ottimo Ben Shelton (che ironia del destino ha perso nei quarti con Korda al tie break del terzo), non deve stupire dato che il torneo ha visto una vera e propria ecatombe di testa di serie (vedi Alcaraz che ha perso contro Dimitrov). Delle prime otto teste di serie è rimasto in lizza solamente il russo Andrey Rublev. È chiaro che chi ha ottenuto già il pass per le Nitto ATP Finals di Torino, come Djokovic, Alcaraz, Medvedev e lo stesso Sinner, sta cercando di programmare al meglio la propria preparazione per arrivare al top della forma all'appuntamento più importante.

Sinner all'ATP 500 di Vienna, poi dovrebbe giocare Parigi-Bercy

Per quanto riguarda Sinner, dopo la rinuncia al torneo di Anversa, il ritorno in campo dovrebbe essere a Vienna in occasione dell'ATP 500: lo scorso anno l'azzurro perse ai quarti di finale contro Medvedev. Poi, dal 30 ottobre al 5 novembre, c'è un altro grande torneo, l'ultimo Masters 1000, quello di Parigi-Bercy.

Resterebbe, poi, una sola settimana di riposo prima di esordire alle Nitto ATP Finals.

Il coach Simone Vagnozzi, in tempi non sospetti, ovvero prima di Wimbledon, dichiarò che l'obiettivo stagionale di Sinner sarebbero state le ATP Finals di Torino: la qualificazione matematica è stata raggiunta, ora serve una grandissima prova di maturità da parte del tennista altoatesino che avrà dalla sua l'incitamento di migliaia di tifosi, pronti a sostenerlo punto dopo punto.

Il fatto di aver recentemente conquistato il suo best ranking potrebbe rappresentare lo stimolo in più per raggiungere quella che sarebbe una grande impresa, mai riuscita a un tennista italiano.

Le Finals di Coppa Davis

Le ATP Finals di Torino saranno la cartina di tornasole per l'altro grande appuntamento, in programma a fine novembre dal 21 al 26 novembre a Malaga, ovvero le Finals di Coppa Davis. Dopo la rinuncia al torneo di qualificazione a Bologna, Sinner ha già confermato la sua partecipazione. Gli azzurri cercheranno di riportare in Italia una coppa che manca dal lontanissimo 1976.