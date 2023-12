Nell'ultima puntata del Geraint Thomas Cycling Club, il podcast del campione gallese, il protagonista è stato Chris Froome. I due ex compagni di squadra al Team Sky hanno chiacchierato a lungo e Froome ha confidato di credere ancora in un grande risultato al prossimo Tour de France e in un'uscita di scena dal ciclismo in grande stile. Thomas si è però mostrato molto scettico, definendo l'ex compagno "un illuso" e bocciando anche il suo modo di interpretare il Ciclismo, che a suo dire non si è evoluto con il passare degli anni. "Penso che sia rimasto bloccato negli anni 2010", ha commentato il gallese.

Froome: 'Vincere il Tour sarebbe super speciale'

Nonostante i risultati fallimentari degli ultimi anni, dalla difficile ripresa dopo l'incidente del giugno 2019 a oggi, Chris Froome ha spiegato di sognare un ultimo Tour de France da protagonista della classifica generale. Il campione britannico, quattro volte vincitore del Tour, non è neanche stato convocato dalla sua squadra per la scorsa edizione, ma confida di cambiare clamorosamente rotta dopo aver risolto alcuni problemi fisici e di assetto della bicicletta. "Una vittoria al Tour de France sarebbe super speciale per me a questo punto. Anche solo rimanere vicino agli uomini di alta classifica sarebbe un modo davvero speciale di finire", ha dichiarato Chris Froome.

Nell'ultima parte del podcast, Geraint Thomas ha però smontato le ambizioni dell'ex compagno di squadra. Il gallese ha spiegato di avere grande rispetto per la forza di volontà di Froome, ma di non credere alle sue possibilità di tornare competitivo. "È tipico di Froome, lui è uno che non si arrende mai, ma a dire il vero, nel modo più educato che riesco a dire, è un illuso", ha commentato Thomas.

Geraint Thomas: 'Lui è molto vecchio stile'

Oltre alle difficoltà dovute all'età e al grave incidente del 2019, il corridore gallese ha spiegato che Froome sembra essere rimasto ancorato al vecchio modo di allenarsi e di interpretare il ciclismo e di non aver seguito la continua evoluzione che c'è stata negli ultimi anni.

"Lui è un vincente e vuole vincere, ma ora è lontano da quel livello.

Sta lavorando duro, siamo stati insieme per qualche giorno e ho sentito che si sta già allenando come un mostro. Penso che sia rimasto bloccato agli anni 2010 dal punto di vista nutrizionale e cose del genere. E' ancora più interessato a quello piuttosto che ai nuovi metodi di nutrizione, è molto vecchio stile in questo" ha commentato Geraint Thomas, che nonostante tutto vedrebbe con grande piacere un ritorno a buoni livelli di competitività del vecchio compagno. "Sarebbe bello vederlo concludere bene", ha dichiarato il corridore gallese.