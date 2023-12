Nell'ultima puntata del podcast dedicato al ciclismo "Lambert & Albert" di Play Sport è stato rievocato un episodio poco noto, ma rivelatore della forte personalità di Wout van Aert. L'ex Campione del Mondo di ciclocross Paul Herygers e Jens Adams, specialista belga ancora in attività, hanno ricordato il Campionato nazionale under 23 del 2014. Al via di quella gara alcuni corridori scattarono in anticipo e Wout van Aert fu squalificato per falsa partenza. "È stato un momento mondiale, il gruppo era partito, ma van Aert è sfuggito ai volontari che non sono riusciti a fermarlo", ha raccontato Herygers.

'La falsa partenza non fu colpa sua'

Quella gara dei Campionati nazionali belgi under 23 si correva a Waregem e vedeva al via tanti dei protagonisti del ciclocross di questi ultimi anni, da Wout van Aert a Jens Adams, da Toon Aerts a Laurens Sweeck. Van Aert era il favorito, ma al via accadde l'imprevedibile. "Non fu colpa sua" ha ricordato Jens Adams. "Eravamo tutti in prima fila, con Aerts a destra, quindi io e poi Wout. C'è voluto molto tempo prima che le luci diventassero verdi. Ad un certo punto Aerts si è dato slancio e ha spinto la ruota in avanti, io ho fatto lo stesso ed anche Wout. Solo che noi due ci siamo fermati subito, dopo mezzo metro, mentre van Aert ha continuato", ha raccontato Jens Adams.

Da qui nacque un'accesa discussione che portò alla decisione di squalificare van Aert. Il futuro campione della Jumbo Visma protestò vibratamente, ma fu accompagnato a margine del percorso, mentre tutti gli altri corridori si riallineavano per la nuova partenza.

Herygers: 'Fu un momento mondiale'

Quando tutto sembrava concluso, la scena ebbe però un epilogo clamoroso.

Appena partita la corsa, van Aert si divincolò dalla guardia dei volontari che lo avevano portato fuori dal percorso e partì furiosamente all'inseguimento del gruppo. "È stato un momento mondiale", ha dichiarato Paul Herygers, iridato di ciclocross nel 1994. "Il gruppo era partito, 50 o 60 metri davanti, e lui è sfuggito ai volontari che non sono riusciti a fermarlo.

Dopo mezzo giro era già in quinta posizione, poi è stato portato fuori corsa. Bisogna avere coraggio per fare una cosa del genere", ha raccontato Herygers.

Anche Bram Lamberts ha ancora ben presente la ferocia dell'atteggiamento di Wout van Aert. "Se ne andò con l'idea che gli fosse stata fatta un'ingiustizia, ma anche con l'intenzione di tornare a dimostrare di appartenere a quel mondo", ha ricordato Lamberts.

La corsa fu poi vinta da Jens Adams, davanti ad Aerts e Sweeck. "Con Van Aert probabilmente sarei finito secondo, anche se non si può mai sapere. Fu una corsa emozionante, con tanti cambi di posizione, arrivai anche con una gomma a terra", ha ricordato Adams.