Jannik Sinner sarà uno dei grandi protagonisti del primo torneo del Grande Slam della stagione 2024, ovvero l'Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio sui campi di Melbourne Park: il tennista altoatesino sarà testa di serie N. 4 del tabellone. Gli organizzatori del torneo australiano hanno pubblicato l'entry-list degli Australian Open: tra le teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti, al numero 27.

Sinner testa di serie N. 4 degli Australian Open: l'entry-list del primo Slam 2024

Saranno cinque gli azzurri nel tabellone principale, nella speranza che altri tennisti italiani possano inserirsi nel main draw attraverso le qualificazioni: oltre a Sinner e a Musetti che saranno teste di serie, entrano nel tabellone principale Matteo Arnaldi (N.

44), Lorenzo Sonego (N. 46) e Matteo Berrettini (N. 92). Il tennista romano conta di poter rientrare proprio a Melbourne dopo tutti i problemi fisici che lo hanno bersagliato durante la scorsa stagione. In una recente intervista, Berrettini ha sottolineato come i prossimi Australian Open si presentino in salita, proprio a motivo dell'inevitabile crollo nell'ATP Ranking. Per quanto riguarda l'entry-list, Djokovic sarà N. 1, Alcaraz N. 2, Medvedev N. 3, poi Rublev, Tsitsipas, Zverev, Rune, Hurkacz, Fritz, Ruud, De Minaur, Paul, Dimitrov, Khachanov e Tiafoe.

Per Sinner rientro diretto a Melbourne: niente tornei ATP prima degli Australian Open

Per quanto riguarda Jannik Sinner, dopo un periodo di meritato riposo, affronterà la preparazione per il torneo australiano: l'azzurro, infatti, non giocherà i tornei ATP 250 che precederanno il primo Slam stagionale.

Una scelta diversa rispetto allo scorso anno quando Sinner decise di partecipare al torneo di Adelaide, arrivando sino ai quarti di finale. Una scelta indolore per il tennista altoatesino in quanto non produrrà una perdita di punteggio: il risultato di Adelaide, infatti, non rientra tra quelli conteggiati nel 2023. Sinner, quindi, non partirà ad handicap nel 2024.

Un altro motivo per ritenere opportuna la scelta operata da Sinner è quello inerente il fatto che il vantaggio, in termini di punteggio, sugli immediati inseguitori di Sinner resterà immutato, così come la distanza da Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev: il murciano e l'attuale numero 3 del mondo, infatti, hanno operato la stessa scelta di Sinner, quella di non scendere in campo prima del 14 gennaio.

Gli altri azzurri

Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego si presenteranno agli Australian Open con l'obiettivo di fare bene, specialmente il sanremese, notevolmente cresciuto in termini di prestazioni e risultati nel 2023. Per quanto riguarda Lorenzo Musetti, invece, il cemento australiano non è sicuramente la superficie più gradita: il carrarino spera in un sorteggio fortunato e in una condizione fisica ottimale che possa fargli disputare un buon torneo.