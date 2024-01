La Milano - Sanremo sembra cambiare ormai definitivamente la sua storia più che centenaria. La Classicissima di primavera, una delle cinque corse monumento del ciclismo professionistico, rinuncerà per il secondo anno consecutivo al tradizionale via nel centro di Milano. Nell'edizione vinta da Mathieu Van der Poel nel marzo 2023 il via fu spostato ad Abbiategrasso, e nella nuova recita che andrà in scena tra un paio di mesi non ci sarà l'auspicato ritorno al passato. Il via, stavolta, sarà piazzato a Pavia, una trentina di chilometri a sud di Milano, dove si riprenderà il percorso tradizionale della Classicissima.

Ciclismo, addio alla partenza milanese

Il ritrovo al Castello Sforzesco, il rito del foglio firma, la passerella per le strade milanesi e poi la partenza ufficiale da via della Chiesa Rossa per percorrere i quasi 300 chilometri della corsa più lunga del Ciclismo professionistico, dalla bruma lombarda al primo sole primaverile della Riviera. La partenza della Milano - Sanremo era una liturgia affascinante che affondava le sue radici nella storia di uno sport legato a doppio filo alle tradizioni.

Il rito si è interrotto nella scorsa edizione, quando per la prima volta la Classicissima ha spostato la sua partenza da Milano ad Abbiategrasso. I motivi di questa scelta sarebbero gli attriti tra la società organizzatrice, RCS Sport, e gli enti locali, su questioni inerenti la logistica e la gestione della zona di partenza.

RCS ha deciso così di allontanarsi da Milano e di piazzare la base di partenza dell'edizione 2023 ad Abbiategrasso, scelta che si è rivelata positiva da un punto di vista organizzativo ma non così suggestiva come quella milanese. Per la Milano - Sanremo numero 115, in programma il prossimo 16 marzo, la sede di partenza sarà spostata a Pavia, che nel percorso antico, quello con il km zero in via della Chiesa Rossa, veniva attraversata dopo una trentina di chilometri.

Da qui la corsa dovrebbe riprendere il suo percorso classico, ma non è ancora chiaro se il chilometraggio totale sarà più ridotto rispetto ai tradizionali 300 km scarsi, o se nel finale ci sarà qualche cambiamento per riportare la distanza a quella canonica.

I cambi di percorso della Sanremo

Il percorso della Milano - Sanremo è tra i più consolidati nel ciclismo professionistico.

Rispetto alle edizioni dei pionieri, il tracciato ha subìto pochi cambiamenti. Nel 1960 fu inserita la salita del Poggio, ultima difficoltà in vista di Sanremo, nel 1982 quella di Cipressa, che si snoda in buona parte nel comune di Costa Rainera. Dal 2008 al 2013 la corsa affrontò anche la salita all'altopiano delle Manie, poi cancellata dal percorso.

L'edizione del 2020, posticipata ad agosto a causa del Covid, si snodò su un tracciato alternativo nella prima parte a causa del divieto di transito imposto dai comuni del savonese. La corsa passò dal Piemonte fino al Colle di Nava per poi arrivare in Riviera sul tracciato classico nella zona di Imperia.