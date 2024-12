Mentre le squadre del ciclismo professionistico stanno per riprendere l'attività con i primi ritiri in vista del 2025, ci sono ancora diversi corridori che non hanno certezze per il proprio futuro. Nel consueto girotondo di arrivi, partenze, rinnovi, carriere che si aprono e altre che si chiudono, il ciclomercato si avvia alla conclusione con ormai solo una manciata posti ancora da riempire, troppo pochi per i corridori che sono ancora a caccia di un contratto. Tra coloro che nel 2024 hanno militato in squadre World e Professional, ci sono anche una ventina di italiani che non hanno un ingaggio per la prossima stagione.

Il nome più grosso è senz'altro quello di Elia Viviani, il campione olimpico di Rio che spera ancora di poter chiudere la carriera correndo un'ultima volta il Giro d'Italia.

Ciclismo, anche Fabbro a caccia di un contratto

Ormai vicino ai 36 anni, Elia Viviani non è certo più al top del suo splendore, almeno nel Ciclismo su strada. Il campione veronese ha passato gli ultimi tre anni alla Ineos, rimanendo sempre escluso dalle convocazioni per le grandi corse a tappe, e andando a segno solo in quattro corse minori in tutto il triennio. Viviani vorrebbe regalarsi un'ultima stagione per lasciare una zampata di classe al Giro d'Italia, a cui non partecipa dal 2021. Il suo futuro non è però ancora stato delineato e non è da escludere l'opzione di un addio al ciclismo.

È ancora senza squadra e potrebbe smettere di correre anche Fabio Felline, che a 34 anni ha concluso la sua avventura alla Lidl Trek senza acuti. Anche il destino di Matteo Fabbro è incerto. Lo scalatore friulano era arrivato un anno fa alla Polti Kometa con l'ambizione di poter finalmente correre da leader, ma non ha ottenuto risultati convincenti, soprattutto al Giro d'Italia in cui è stato completamente anonimo.

Fabbro non è stato confermato dalla Polti e non ha ancora una squadra per proseguire nel 2025. Nella Polti non ha avuto il rinnovo neanche Andrea Garosio.

Fancellu continua con la JCL Team Ukyo

Sono in bilico anche gran parte dei corridori della ex Corratec, che si sta riorganizzando con il nuovo nome di Toscana Factory Team.

L'organico deve essere ancora finalizzato e non è chiaro quali corridori della vecchia squadra ne faranno parte.

Nella VF Group Bardiani CSf Faizanè è rimasto escluso Davide Gabburo. Il corridore è stato a lungo fermo per problemi di salute e non ha ottenuto il rinnovo. Dopo quattro anni senza grandi risultati passati tra Lotto e Q36.5, Filippo Conca non è stato confermato e ha ormai poche possibilità di trovare un nuovo ingaggio.

Tra coloro che invece hanno trovato in extremis una sistemazione c'è invece Alessandro Fancellu. Passato al ciclismo professionistico come una grande speranza, Fancellu ha un po' deluso le attese, ma a 24 anni ha ancora un'occasione per continuare la carriera. L'ex corridore della Q36.5 è stato ingaggiato dalla squadra continental JCL Team Ukyo.