In questa stagione 2024 appena iniziata, uno degli uomini più attesi dagli appassionati italiani di Ciclismo è senz'altro Jonathan Milan. Il 23enne friulano è esploso lo scorso anno nel ciclismo su strada, dopo i trionfi già raccolti su pista, irrompendo di forza nel ristretto gruppo dei velocisti più forti. In questo inverno Milan ha cambiato squadra dal Team Bahrain alla Lidl Trek e conta di fare un ulteriore salto di qualità anche grazie ad un progetto più strutturato. Il campione olimpico del quartetto è pronto al debutto, previsto alla Volta Valenciana.

"Ho passato molte ore sulla mia nuova Trek Madone, ma con meno pressioni rispetto al passato" ha dichiarato Milan.

Milan: 'Ho passato un buon inverno'

Con l'approdo alla Lidl Trek, squadra in grande crescita e con forti ambizioni, Jonathan Milan potrà dare consistenza alla sua evoluzione nel ciclismo su strada. Il giovane friulano ha messo in mostra grandi doti da velocista nella scorsa stagione, ma spesso non è riuscito a concretizzare le prestazioni in risultati a causa di qualche errore e della scarsa assistenza dei compagni di squadra.

La Lidl Trek ha dimostrato grande fiducia nei confronti di Milan, assegnandogli un ruolo di primo piano e componendo un gruppo di qualità per sostenerlo. Tra gli altri sono stati ingaggiati anche Simone Consonni e Ryan Gibbons, corridori che potranno dargli una mano decisiva nella preparazione degli sprint.

Il corridore friulano comincerà la stagione che lo deve consacrare tra i big delle volate alla Volta Valenciana, breve gara a tappe in programma dal 31 gennaio al 4 febbraio.

"Sto bene e sono molto contento del percorso che ho fatto verso il mio esordio. Ho passato un buon inverno, concentrato sul recupero e sulla scoperta della nuova squadra" ha dichiarato Milan in un comunicato della Lidl Trek, aggiungendo di essere preparato senza eccessi.

"Certo, ho passato anche tante ore in sella alla mia nuova Trek Madone, ma rispetto al passato l'ho fatto con meno pressioni, meno stress, in vista del debutto. Diciamo che l'ho presa un po' più con calma rispetto al passato, ma questo non significa che sono meno pronto" ha spiegato il velocista friulano.

Ciclismo, volate e classiche per Milan

Jonathan Milan ha detto di aver trovato grandi stimoli nel progetto che gli ha proposto la Lidl Trek, che vuole valorizzarlo non solo come sprinter ma anche come uomo da grandi classiche. "Sento grande motivazione e fiducia. È la prima gara di una nuova avventura e di un nuovo progetto, ne sono super entusiasta. La mia condizione non è al top, ma come ho detto è stata una scelta ben precisa. La mia ambizione, e quella della squadra, è raggiungere il primo picco di forma per le classiche. Per questo avevamo bisogno di un approccio diverso rispetto al passato. Ho fatto una pausa più tranquilla, con un progetto per crescere in intensità e qualità. La Volta Valenciana mi dirà dove sono, dove devo migliorare e su quali aspetti dovrò concentrarmi nelle prossime settimane" ha commentato Milan.

Il campione olimpico ha annunciato il suo programma di corse, definendolo "ambizioso e impegnativo". Dopo l'esordio alla Valenciana, che si potrà seguire in diretta tv e streaming sui canali e sulla piattaforma online di Eurosport - Discovery, Milan correrà le prime classiche del nord, la Het Nieuwsblad e la Kuurne Bruxelles Kuurne. A marzo sarà impegnato alla Tirreno Adriatico e alla Milano Sanremo, prima di spostarsi al nord per le classiche Gand Wevelgem, Fiandre e Roubaix. Milan sarà quindi al via del Giro d'Italia, dove dovrà difendere la maglia a punti conquistata un anno fa.