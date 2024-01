Jannik Sinner è uno dei tennisti più attesi in questa stagione 2024: l'altoatesino, dopo aver conquistato il suo primo Masters 1000 nel 2023 a Toronto, punta alla conquista del suo primo torneo Slam. Inoltre, Sinner cercherà di scalare ulteriormente la classifica: il primo obiettivo è conquistare la posizione N. 3 dell'ATP ranking, attualmente nelle mani di Daniil Medvedev. Il primo tentativo partirà tra meno di due settimane sui campi del Melbourne Park, con il prestigioso Australian Open: il numero 4 del mondo, in questi giorni, si sta preparando con particolare attenzione per presentarsi nelle migliori condizioni psico-fisiche.

Sinner verso gli Australian Open: l'azzurro cerca il primo Slam in carriera

Il primo tentativo di conquista di un torneo dello Slam partirà tra meno di due settimane sui campi del Melbourne Park, con il prestigioso Australian Open: il numero 4 del mondo, in questi giorni, si sta preparando con particolare attenzione per presentarsi nelle migliori condizioni psico-fisiche. Jannik Sinner, oltre all'obiettivo della vittoria in Australia, cercherà di spodestare Daniil Medvedev dalla posizione N. 3 dell'ATP ranking. L'impresa si preannuncia tutt'altro che facile in quanto il russo ripartirà da Melbourne con 7465 punti. Sinner si presenterà con 6310 punti, 1155 di svantaggio nei confronti del rivale: l'azzurro, quest'anno, ha deciso di non giocare i tornei di preparazione all'Australian Open, anche perché non perderà nemmeno un punto.

Sinner, sorpasso complicato ma non impossibile su Medvedev

Quali condizioni dovranno avverarsi per un possibile sorpasso di Sinner a Medvedev? La prima ipotesi è quella legata al mancato raggiungimento di Medvedev degli ottavi di finale, con Sinner almeno finalista (anche perdente). Nel caso in cui, invece, il russo dovesse andare avanti nel torneo (oltre i sedicesimi), l'azzurro dovrebbe vincere il torneo per tentare il sorpasso: Sinner conquisterebbe il gradino più basso del podio a condizione, però, che in finale non arrivi il russo.

Si deve tenere presente, tra l'altro, che Medvedev e Sinner, essendo testa di serie N. 3 e 4 del tabellone australiano, potranno incrociarsi solamente in finale in quanto il sorteggio li posizionerà nelle due diverse parti del tabellone. Ricapitolando, quindi, Sinner potrebbe diventare N. 3 dell'ATP ranking qualora Medvedev non raggiunga gli ottavi di finale (con Sinner almeno finalista perdente) oppure se l'azzurro vince gli Australian Open a patto che il russo non sia il suo sfidante in finale.

Il calendario di Jannik Sinner dopo gli Australian Open

Dopo gli Australian Open (15-28 gennaio), il tennista azzurro sarà impegnato, dal 5 all'11 febbraio, al torneo ATP 250 di Marsiglia. La settimana successiva giocherà a Rotterdam, nell'ATP 500 indoor. Poi Sinner partirà per gli Stati Uniti per partecipare a due Masters 1000 molto graditi, come Indian Wells (dal 6 al 17 marzo) e Miami (dal 20 al 31 marzo).